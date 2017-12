Lousteau habló de la agresión: "Subestimé la situación"

Después de las agresiones que sufrió por un grupo de manifestantes bancarios, el diputado Martín Lousteau estuvo presente este miércoles en "Animales Sueltos" donde expresó: "No me asusté, fue una situación incómoda"

En la charla con Alejandro Fantino. el ex embajador de Estados Unidos analizó: "Yo subestimé la situación. Venía de Parque Chas en el subte B hasta Callao y Corrientes. Salgo y veo una manifestación. Soy una persona que tiene sensibilidad con lo que está pasando. Vi que eran del Banco Provincia, donde yo fui presidente. Se hizo una tarea excelente. Me llevé el reconocimiento de propios y ajenos. Algunos empleados que estaban ahí me dijeron 'ayudanos'. otros me aplaudieron y, de golpe, vino un grupo de violentos".

"Nunca sospeché que eso me iba a pasar, soy una persona bastante moderada. En las peores crisis, no insulto ni chicaneo. No pensé que me iba a pasar eso en la calle", sostuvo.

"Estamos construyendo, entre todos, un estado de ánimo bastante tensionado en Argentina y peligroso", indicó Lousteau.