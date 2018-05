Lousteau dijo que la situación económica "no es como la del 2001" y que "Macri no es De la Rúa"

Economía. Lousteau expresó que no cree que "la tasa de interés de las Lebacs sean el problema".

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exembajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, advirtió hoy sobre la situación económica actual que "no es el 2001 y, para dejarlo claro, De la Rúa (Fernando) no es Macri (Mauricio) y hoy no hay convertibilidad".

Embed Lousteau analizó los gastos del Gobierno y dijo: “Hay un montón de obra pública que es cosmética” https://t.co/YfSByYLpgP pic.twitter.com/c83Qc1mp2u — A24.com (@A24COM) 14 de mayo de 2018

"El presidente me convocó, pero fue antes de esto, para hablar de lo que yo veo", aclaró en el programa La Cornisa el exministro de Economía, en referencia al encuentro que la semana pasada tuvo con Macri y remarcó: "Esto que está pasando no es culpa del presidente". "El cuerpo ya estaba enfermo, pero como tomabas aspirinas no se notaba la fiebre", ejemplificó Lousteau.

Al evaluar lo sucedido durante las últimas dos semanas en la economía Lousteau agregó: "Esto no es el 2001, y para dejarlo claro: De la Rúa no es Macri y hoy no hay convertibilidad", pero advirtió que "el problema es ver cuánto valdrá el dólar".

Embed “Esto no es el 2001 porque no hay convertibilidad. El problema es cuánto va a valer el dólar.” #LaCornisapic.twitter.com/IAonStmv6t — Martín Lousteau (@GugaLusto) 14 de mayo de 2018

Al ser consultado por lo que podría pasar el martes, que es cuando vencen Lebacs por un total de 673.000 millones de pesos, el economista le quitó importancia, aduciendo que no cree que "la tasa de interés de las Lebacs sean el problema".

Lousteau reconoció que tiene "discrepancias" con el Gobierno en lo que hace "al diagnóstico" de la economía, pero al mismo tiempo aclaró que "el país tiene debilidades estructurales y los mismos problemas desde hace 40 años, esto no es de los últimos dos años".

Respecto del aumento de tarifas, el diputado nacional por Evolución remarcó que tiene "una discusión con la política tarifaria como con la previsional, desde que se originaron".