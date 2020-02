Losardo: "El proyecto busca reducir inequidades"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, justificó ayer el proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso para modificar el régimen especial jubilatorio del sector judicial, al destacar que “se trata de reducir inequidades en el sistema previsional”, y dijo que esta situación genera un “déficit de 9.200 millones de pesos”.

Losardo afirmó que aquellos jueces que no estén de acuerdo con el proyecto “pueden recurrir a la Justicia”, pero advirtió que la iniciativa se va a debatir en el Congreso, “que es el camino institucional para discutir nuestras leyes”.

Al explicar la iniciativa, la funcionaria afirmó que uno de los cambios principales radica en el cambio del cálculo que se realizará para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

Actualmente, el cálculo se realiza en base al 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado.

“Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon, y quiere decir que, si yo fui durante cinco años juez de primera instancia, y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso, se hace un promedio que, luego, se va a actualizar al momento de que se jubilan. Por lo tanto, a mí no me parece tan tremendo”, aseguró Losardo.

“El proyecto busca reducir las inequidades en el sistema previsional, ocasionada por estos regímenes especiales. El problema es cuando no alcanza el dinero, como ahora, que hay un déficit increíble. De los 7.000 beneficiarios en el sector judicial, hay un haber promedio de 289.000 pesos, y otros que cobran 770.000 pesos”, graficó.

La funcionaria ejemplificó que, “quizás, un juez que se jubilaba con un haber de 770 mil pesos, ahora lo va a hacer con uno de 720 mil pesos”.

Explicó también que otro de los cambios para acceder al beneficio será el requisito de haber prestado 30 años de servicio, de los cuales 20 tienen que ser en el Poder Judicial, con 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos.

También, la iniciativa iguala la edad mínima de retiro en 65 años para hombres y mujeres.

“No entiendo por qué acá algunos hablan de un tema de género si justamente estamos luchando por la igualdad y creo que, a los 65 años, podemos trabajar las mujeres. Acá estamos reformando el sistema judicial y una persona puede elegir si jubilarse a los 65 o a los 70, cuando quieran”, subrayó la funcionaria. Negó además, ante las críticas de sectores del ámbito judicial, que el gobierno espere que una ola de magistrados apuren su retiro para iniciar los trámites antes del cambio de régimen.