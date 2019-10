Los sindicatos estatales santafesinos exigen el pago de la cláusula gatillo

Los sindicatos estatales nucleados en la Comisión Intersindical del Sector Público de la provincia de Santa Fe (Cisep) salieron al cruce de las declaraciones del ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, quien sembró dudas sobre si la provincia podrá pagar la cláusula gatillo. "Exigimos cumplimiento de la paritaria", reclamaron ATE, Amsafe, la Bancaria, UPCN y AMRA, entre otros, y advirtieron en una declaración conjunta que infringir la letra del acuerdo "sería un hecho muy grave".

"Los sindicatos estatales de la provincia exigimos cumplimiento de la paritaria", precisó el comunicado de Cisep, al remarcar que la cláusula gatillo es "un mecanismo de actualización resultado de la política salarial 2019 discutida en el ámbito de las distintas paritarias que involucran a trabajadores estatales de Santa Fe".

Y remarcaron: "Sería un hecho muy grave que el Poder Ejecutivo provincial desconozca o incumpla un acuerdo paritario".

"Entendemos perfectamente el escenario económico actual, ya que el bolsillo de los trabajadores pierde cotidianamente poder adquisitivo frente al aumento de los bienes de consumo, como así también de impuestos y servicios, incluidos los provinciales", indica el texto, y señala: ""No seremos los trabajadores quienes pagaremos esta situación de inflación que no generamos".

La Comisión Intersindical del Sector Público de la provincia de Santa Fe (Cisep) está integrada, entre otros, por Amra, Amsafe, ATE, Apel, Bancaria, empleados del Poder Judicial, Asociación Tribunales, Festram, Luz y Fuerza, Sadop, Soeme y Upcn.

Mientras tanto, el titular de Amsafe Rosario, Gustavo Terés, coincidió en "rechazar este tipo de declaraciones catastróficas" y pidió a la provincia que "garantice el cumplimiento de las actas paritarias".

"Que no seamos los sectores trabajadores las víctimas de esta crisis que no generamos nosotros", precisó, para concluir: "La inflación no se detiene y hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores muy grande a lo largo del año, no queremos que aparte de eso nos congelen los salarios, se profundice la desigualdad y se empiecen a profundizar situaciones de crisis".

