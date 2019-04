Antonio Bonfatti | Bío | Nació el 1º de diciembre de 1950. Médico. Presidente de la Cámara de Diputados. Ex ministro de Gobierno. Ex gobernador. Actual precandidato a la Gobernación por el Frente Progresista





De nuevo en la ruta de campaña para intentar volver a ser gobernador, Antonio Bonfatti reivindica lo hecho por el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. "Los santafesinos nos conocen y saben que somos de palabra", resume.

En una entrevista con LaCapital, el actual presidente de la Cámara de Diputados admitió la preocupación por la seguridad y mensuró que "hay que abordar la seguridad desde las causas. ¿Quién se hace cargo cuando un gobierno dejó el 28 por ciento de pobreza y el otro un 34 por ciento? ¿Qué se hace con jóvenes que no vieron a sus padres estudiar ni trabajar? Lo que nosotros proponemos es atacar las causas. No existe una varita mágica".

—¿La caída de imagen de Cambiemos, a partir del fracaso de la política económica nacional, hace que la pelea sea contra el peronismo?

—Los encuestadores dicen que eso es así. Dicen que habrá dos espacios para dirimir quién gana: el Frente Progresista y Juntos. Y que se ha caído mucho Cambiemos. Eso dicen las encuestas, pero yo digo que la mejor encuesta es la del domingo, cuando saquemos los votos de las urnas.

—Si usted gana, serán otros cuatro años de gobierno del Frente Progresista. ¿Qué es lo que falta hacer?

—Durante este tiempo, con casi 12 años, nuestro mayor desvelo fue cumplir el Plan Estratégico, garantizar derechos y mejorar la infraestructura del Estado, que estaba totalmente deteriorada. Salud, educación, acueductos. En materia de energía invertimos 960 millones de dólares. Hemos intervenido cuatro mil kilómetros de rutas, puentes, cloacas. La provincia recuperó su infraestructura pero hay nuevos desafíos que tienen que ver con el mundo, con las tecnologías, con cambiar la matriz productiva de Santa Fe. Daremos financiamiento a los empresarios que innoven, que agreguen valor y sean competitivos. Y que generen trabajo. Queremos generar mucho empleo por medio del turismo, hay que ponerle una fuerte impronta. Y algo que motoriza mucho el empleo es el hábitat. Estamos armando los equipos, con la experiencia que nos ha dado el Estado. Lo primero que tenemos que hacer es reformular el Estado, hacerlo ágil y eficiente. Hay que generar un cambio de mentalidad en el empresariado y en el sector científico-tecnológico.

—Los candidatos opositores hacen referencia, casi exclusivamente, en el tema seguridad. Perotti sostiene que si gana cambiará la estructura y volverá a los 19 jefes de policía, uno por departamento.

—Hay que abordar la seguridad desde las causas. ¿Quién se hace cargo cuando un gobierno dejó el 28 por ciento de pobreza y el otro un 34 por ciento? ¿Qué se hace con jóvenes que no vieron a sus padres estudiar ni trabajar? Lo que nosotros proponemos es atacar las causas. No existe una varita mágica. Hay que seguir reformulando la policía con mayor inteligencia para hacerla más rápida y eficiente. Pero no alcanza si no generamos empleo para todos los jóvenes. Ha todas las organizaciones más connotadas las hemos puesto presas, y les consta. Y sin embargo, cuando les pateamos el hormiguero nos balearon nuestras casas, atacaron el Centro de Justicia Penal, atacaron a los jueces. Hay que seguir con firmeza contra las organizaciones delictivas. Somos la única provincia que tiene ley de confiscación de dominio. ¿Por qué no se vota a nivel nacional? Hay eslóganes, oportunismo y demagogia.

—¿La seguridad es el gran desafío del Frente Progresista?

—El gran desafío es generar empleo para disminuir la violencia en la sociedad.

—¿Se puede generar empleo desde Santa Fe?

—Yo hablo permanentemente con el sector productivo. Abordando el tema de energía, financiamiento —vamos a poner cinco mil millones el año próximo para subsidiar tasas— y la ligazón con el mundo científico vamos a demostrar que se puede seguir creciendo en la provincia. Obvio que la macroeconomía nacional impacta, pero un gobierno no es para siempre. No se puede mirar siempre la coyuntura.

—En Neuquén, Río Negro y otras provincial, el gobierno nacional no vio con buenos ojos el triunfo de fuerzas provinciales. ¿Puede suceder lo propio con ustedes?

—Será la decisión del electorado la que defina las cosas, no el gobierno nacional. La gente va a comparar todo lo que hicimos y hacemos. El Frente Progresista genera confianza. Les dijimos que íbamos a hacer diez hospitales como el Heca, 255 escuelas secundarias. Y hemos cumplido. La gente nos conoce y sabe que somos de palabra. Y ahora estamos haciendo la propuesta de una nueva política de Estado, y vamos a cumplir.

—Lifschitz dijo que el peronismo santafesino era un "rejuntado". ¿Piensa lo mismo?

—No me animo a descalificar a los adversarios. Cada uno tiene que expresar cuál es la propuesta. Nosotros abordamos la política con seriedad y honestidad. No tenemos un solo hecho de corrupción en 30 años de gobierno en Rosario y 12 en Santa Fe.

—¿Lavagna es su candidato a presidente?

—Lavagna es una alternativa positiva para salir del blanco y negro. Puede saltar la grieta y encabezar un gobierno de coalición.

—¿Lo perjudica no tener competencia interna a gobernador, como sí la tiene el peronismo?

—No hay voto cautivo en las primarias. Si uno analiza los antecedentes se dará cuenta que las Paso son totalmente diferentes a las generales.

EM_DASH¿Cómo se posiciona frente a la interna entre Verónica Irizar y Pablo Javkin?

—Ambos son representantes de mi espacio político. Por un sentido de pertenencia al Partido Socialista, apoyo a Irizar. Pero, después de las primarias, todos nos alineamos bajo el mismo paraguas.

—¿Cuál es su opinión respecto a las medidas económicas?

—Un engaña pichanga. Dicen que congelan los precios, pero habían aumentado antes. Es más de lo mismo. No hay un proyecto económico, ni lo hubo. Son medidas coyunturales. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón con el diagnóstico. Ojalá me hubiese equivocado, pero cuando empezaron con las primeras medidas me acordé de la década del 90, con Menem, y dije que íbamos por mal camino. Ojalá le hubiesen encontrado la vuelta a los problemas.

—¿La provincia no podría hacer más con los temas de la economía, por ejemplo con las tarifas de la EPE?

—Desde que está Cambiemos, hay un crecimiento del 2.500 por ciento de la tarifa eléctrica y 3.200 por ciento del gas. Y a la EPE le impacta eso. Estoy planteando una revisión tarifaria y, si es necesario, replantear los subsidios de parte de la provincia para respaldar al sector productivo, alguna medida hay que tomar.

