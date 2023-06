"Los rosarinos están muy enojados y le darán la espalda al gobernador Perotti"

—Perotti pone toda su fuerza en la Cámara baja...

—Pone todo para él, como hizo siempre. Busca garantizar una banca que no queremos que sea impunidad. Quien gane las elecciones en Diputados tendrá mayoría propia, las chances de acceder a su presidencia y la posibilidad de acompañar o trabar las decisiones de un gobierno. Por eso no queremos que Perotti aplique desde la Cámara baja el disciplinamiento a propios y extraños a través de la billetero o el látigo, una vieja y mala práctica política. No queremos que Perotti se atrinchere ni tenga fueros.

—¿Por qué el gobernador buscaría impunidad?

—En la medida en que haya fueros en Diputados y en el Senado, es muy tentador. Y Perotti tiene ministros imputados, como (el ex titular de Seguridad provincial) Marcelo Sain. También está la posibilidad de que traben desde la Cámara baja la gestión de un próximo gobierno. En estos años lo vimos absolutamente falto de diálogo, con propuestas que no llegó a cumplir. Lo peor en política es hacer una promesa, falsa desde su origen, y luego no cumplirla en la gestión. Lo de la paz y el orden fue la caracterización de un hombre manejado por un eslogan, probablemente porteño, para sensibilizar a la gente pero que desaprovechó, sobre todo en Rosario. Porque Perotti no conoce la ciudad, no presentó un plan serio ni formó equipos para que la palabra empeñada fuera verdad. Es responsable de mucha de la distancia que hoy existe entre la política y el ciudadano. Rosario fue abandonada y sus habitantes están muy enojados y le darán la espalda a Perotti.

—¿Valoran el reciente llamado del Ejecutivo a los equipos técnicos en seguridad de los precandidatos a gobernador?

—El llamado llegó tarde cuando dijeron que iban a hacerlo, ya un mes y medio atrás. Después Perotti se fue a Africa y la reunión quedó solo en un anuncio. Luego, por lo que expresaron los que asistieron, el encuentro pudo haber sido el QR de un PowerPoint de un ministro (por el jefe de Seguridad, Claudio Brilloni) que intentó compartir un diagnóstico. El problema no son los equipos técnicos sino la decisión política de contar con un plan para enfrentar la inseguridad. Aprendimos de aciertos y errores y, definitivamente, la seguridad no es solo competencia de un ministro sino que debe haber acompañamiento de la Justicia y presencia del Estado en los lugares más vulnerables de un modo inteligente y sensible. Pero ahora es tarde, no se soluciona llamando a todos a cinco meses del cierre de la gestión de un gobernador que está de brazos caídos, como los vimos en su discurso del Día de la Bandera. Una fecha a la que, por otra parte, volvió a faltar el presidente Alberto Fernández. Vaya abandono de Rosario...

—El gobierno insiste con que recibió una dura herencia en materia de seguridad.

—Herencia que Perotti de ningún modo podía desconocer, pero se empeñó en no encarar una transición ordenada. Sí se empeño en interrumpir de cuajo todo lo bueno que veníamos realizando: desde no avanzar en las megacomisarías, que tenían una lógica de control, tecnología y organización de la fuerza policial, o en planes sociales enormemente efectivos como el Abre y el Nueva Oportunidad. Evidentemente, la situación es seria y ahora Rosario vive el año más sangriento de su historia. No es una foto sino el devenir de cuatro años, que refleja el doble de asesinatos de los que teníamos. En nuestra gestión juzgamos y encarcelamos a todos los líderes de las bandas más peligrosas y hoy ,desde las cárceles de Perotti, hacen home office organizando balaceras o delitos en calle. La violencia nunca debió llegar a las escuelas.

—¿Y en ese marco cómo fue el desempeño de Rosario?

—Hubiera querido un intendente que fuera más fuerte en su defensa de Rosario, que golpeara las puertas de la Gobernación todas las semanas exigiendo un plan para la ciudad, los patrulleros que no tenemos, la presencia judicial que hoy es escasa. También el trabajo social y barrial aporta a tener o no una contención. Creo que en los gobiernos anteriores hubo más fortaleza en ese sentido. Hablamos del sostén social en el territorio más humilde. En la medida en que se retira el Estado, avanza la delincuencia.

—¿Se viene una interna muy competitiva?

—Creo que el 16 de julio definiremos si es pasado contra pasado o si vamos hacia futuro. Perotti ya les gano a Antonio Bonfatti y a José Corral, pero no a mi. Tengo la certeza de que no lo hará. Además, lidero una lista de mujeres y hombres, muy jóvenes en su mayoría, que nunca se fueron a su casa, abandonaron el barrio o cambiaron de camiseta. Somos el futuro de Santa fe y el socialismo. Todos estos años enfrenté a Perotti y le voy a ganar en septiembre.

—¿Los recientes cortocircuitos en Juntos por el Cambio pueden afectar a Unidos?

—Los dos precandidatos (Carolina Losada y Maximiliano Pullaro) que hacen campaña sucia, que cruzan frases picantes, se equivocan: la gente no espera eso sino que el tiempo lo ocupemos en explicarle cómo vamos a mejorar su vida. Recientemente, en Agroactiva, Mónica los invitó a un debate, no de panelistas de TV sino para que muestren sus proyectos en distintos niveles. Eso merecemos los santafesinos. No nos encontrarán con golpes bajos sino con propuestas.