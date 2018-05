El gobernador Miguel Lifschitz fijó los lineamientos de las políticas que llevará adelante en el próximo año, en su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina, hoy en la capital provincial.

Estos son los puntos más salientes de la alocución del mandatario provincial:

>> COMBATE CONTRA EL NARCOTRÁFICO: "Llegó el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el llamado narcomenudeo"

Embed

>> CONTRA EL TARIFAZO: "Yo comparto el diagnóstico que hace el gobierno nacional sobre el régimen de subsidios que existía, que beneficiaba tanto a los sectores marginados como a los que no; y por tanto creo que la decisión de ir actualizando las tarifas es correcta, pero había que hacerlo gradualmente"

Embed

lifschitz03.jpg



>> REELECCION: ""Mi problema en lo personal no es para nada la reelección. Mi problema es lograr una reforma de la constitución que nos permita decir que pudimos hacerla, que fuimos capaces y que nuestros nietos van a tener derechos y garantías que no nosotros no tuvimos".

>> REFORMA CONSTITUCIONAL: "Mi objetivo es lograr una Reforma de la Constitución para que nuestros nietos tengan derechos y garantías que nosotros no tuvimos. Podemos soñar la Santa Fe del siglo XXI y plasmarlo en una Constitución. Vale la pena"

Embed



lifschitz02.jpg

>> INVERSIONES EN LA PROVINCIA: "En Santa Fe el volumen de obras y los presupuestos invertidos, hablan por sí solos. En infraestructura vial, hídrica, de defensa contra inundaciones, de saneamiento y agua potable y de energía, invertimos con un criterio de equidad territorial"

Embed



>> MEDIO AMBIENTE: "Para cuidar al planeta y combatir el cambio climático, tenemos que conectarnos a lo nuevo, a las energías renovables. Hay una revolución de la energía en el mundo. Ni privatización ni burocracia centralizada: energía distribuida"

lifschitz01.jpg El gobernador Miguel Lifschitz abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.



>> REVOLUCION DE LAS MUJERES: "Estamos asistiendo a una verdadera revolución de las mujeres. No podemos tolerar más la violencia ni la discriminación. El futuro solo es posible si es ecológico, si es inclusivo y si es feminista"

>> POLITICAS TRANSFORMADORAS: "Las políticas que lleva adelante nuestro gobierno en Santa Fe son transformadoras, humanas, tienen un claro objetivo de reparación histórica, de inclusión y de dignificación social"

A continuación, el video completo del discurso del gobernador Miguel Lifschitz:

Lifschitz en la Legislatura