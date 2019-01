La frase del secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Municipales, Rubén Cholo García, sonó concluyente el jueves pasado, en el marco de la Marcha de las Antorchas contra los tarifazos que se realizó en Rosario. El dirigente se animó a decir que "la situación será más grave en 2019".

Además, García trazó un panorama de su sector: "El año pasado fue complicado en las 23 provincias y 2.190 municipios que, aunque con realidades diferentes, sintieron el ajuste que bajó el gobierno nacional".

La marcha convocó a miles de manifestantes en Rosario y, en ese marco, se destacaron los municipales, que vienen reclamando la reapertura de las reuniones paritarias.

García aprovechó la jornada para destacar la necesidad de que se aumenten los salarios. "Estamos perdiendo frente a una inflación de casi 48 por ciento y ese clamor de modificar las cosas se nota en la calle", advirtió antes de dejar en evidencia el contexto de "movilizaciones y cesantías" que se viene registrando en el país.

"En esto se ve la soberbia del gobierno nacional, al que no le importa la gente. Como no les cierran los números, suben las tarifas y echan a trabajadores estatales. Está desapareciendo la pequeña y mediana empresa, que tiene alta capacidad laboral en el país, y no quiero olvidarme de los jubilados que, con la reforma que hicieron, ganan cada vez menos", enfatizó.

En esa línea, García recordó: "Nuestro frente sindical estuvo peleando en el Congreso nacional, donde los municipales estuvimos presentes para intentar evitar esa situación, que hace muy difícil que los jubilados puedan comprar medicamentos".

Durante su paso por la ciudad, el dirigente se reunió con el líder de los municipales rosarinos, Antonio Ratner. Ambos encabezaron la movida nacional contra los tarifazos, que tiene previsto continuar en otros puntos del país y que está organizada por los movimientos gremiales y sociales.

En ese marco, Ratner habló también de la situación particular que se vive en Santa Fe con los trabajadores de municipios y comunas. "Les hemos pedido a las autoridades provinciales que convoquen a discutir la paritaria 2019", subrayó.

Ratner recordó que ya fueron llamados los docentes a esa instancia, teniendo en cuenta que las clases comenzarán el 6 de marzo próximo. Sin embargo, no ocurrió lo propio con los municipales.

"Nuestro último acuerdo paritario incluyó la cláusula gatillo, pero finalizó en diciembre", advirtió el gremialista. Y añadió: "Con enero cobraremos la diferencia inflacionaria del último mes de 2018, pero de ahí en más no tenemos referencia de cuál será nuestro salario". Por eso, insistió con el pedido de convocatoria a la discusión paritaria.

Finalmente, Ratner confirmó que hubo contactos con la Municipalidad de Rosario que permitieron determinar que "el panorama será complejo en materia de recaudación por la falta del Fondo Federal Solidario y el impuesto al cheque, además del descenso de lo que se obtiene por Drei (derecho de registro e inspección) por la baja del consumo y el cierre de comercios".