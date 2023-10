Los moderadores tuvieron una noche tranquila hasta las preguntas cruzadas

En el primer bloque, Evangelina Ramallo (de Canal 9 de Paraná) y Rodolfo Barili (Telefe) no tuvieron problemas para llevar adelante el debate. Pero, cuando fue el turno de Lucila Trujillo (TV Pública) y Esteban Mirol (El Nueve) en las preguntas cruzadas, se empezó a complicar. Cada candidato tenía unos pocos segundos para elaborar una cuestión, que otro de los postulantes de presidente debía responder en 45 segundos. Y apenas con la primera pregunta empezó a desmadrarse el debate y tuvieron que interceder.

Sergio Massa (Unión por la Patria) le propuso a Javier Milei (La Libertad Avanza) que le pida perdón al Papa Francisco por algunas declaraciones, a lo que el candidato libertario apuró "Todavía no estaba en política, estás poco informado". Massa intentó intervenir pero fuera de micrófono, lo que hizo que Milei perdiera algunos segundos y posteriormente reclamara por la interrupción.

Luli Trujillo aclaró que los micrófonos estaban cerrados cuando no era el turno del candidato que le correspondía hablar, mientras de fondo se veía gesticular a los postulantes pero no se los escuchaba. En medio de las acusaciones y los reproches cruzados que no salieron al aire, Esteban Mirol les recordó: "Ustedes firmaron este reglamento".