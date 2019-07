Cuando las funciones de las instituciones están en crisis y son cuestionadas socialmente suele resulta útil volver a revisar sus mandatos fundacionales, entendiendo por tales las finalidades por la que se crea una institución, porque hay una necesidad que hasta el momento no cumple otra. Es decir que los mandatos fundacionales tienen que ver con las leyes y principios que establecieron los fundadores de una institución. Su análisis nos permite comprender tanto el funcionamiento de las mismas como los conflictos y los proyectos que pretenden subvertirlas.

Hay mucho escrito acerca de los mandatos fundacionales de la escuela, no uniformes ni unívocos, socialmente reconocidos y valorados. La escuela se crea con una clara función académica: difundir los conocimientos científicos y culturales socialmente reconocidos. Una función política: formar en ciudadanía, es decir contribuir en la formación de los sujetos sociales para que puedan participar activamente en el nuevo orden social y político en surgimiento. Una función social: contribuir con la movilidad social, ya que la escuela fue y es la institución más democratizante del sistema democrático, más allá de las limitaciones que le imponen los modelos mercantilizantes. También una función económica: formar mano de obra para ocupar nichos laborales. De acuerdo a las políticas de cada momento histórico se puso énfasis en uno o varios de estos mandatos fundacionales.

Veamos ahora cuál ha sido el mandato fundacional de la gendarmería nacional. Si bien hay menos investigaciones y análisis críticos al respecto, no hay duda que se trata de una institución creada bajo el supuesto del enemigo externo, bajo la hipótesis de conflicto permenente. Es decir que se trata de una fuerza de seguridad creada por la hipótesis de conflictos en las fronteras de un país. Si ya constituye una corrupción de sus funciones cuando se la hace utiliza para acallar los conflictos internos, cuánto más corrupción puede producirse si, además, se les otorga la función de "formar ciudadanos".

La formación

El análisis de los mandatos fundacionales no sólo permite comprender el funcionamiento de las instituciones, sino que posibilita prever qué sucedería si esos mandatos son pervertidos con finalidades políticas. Es de suponer, y lo hemos comprobado en muchas oportunidades, que una institución creada bajo el supuesto de permanente conflicto —pues de no existir tal hipótesis no tendría razón de ser— lejos de formar jóvenes para la vida pacífica en democracia, puede llegar a formar jóvenes desconfiados, no adeptos al diálogo, violentos y cuasi paranoicos.

Si, además, tenemos en cuenta que la propuesta está dirigida a jóvenes que han sido marginados de toda posibilidad de participación democrática, no es difícil imaginar que podría desembocar en una formación resentida, cuasi fascista y violenta. No es lo que se merece la juventud. Menos aún la que ha sido totalmente marginada de todo. Lo que necesita esa juventud es contención, afecto, saber que el mundo los acoge y que pueden ser ciudadanos pacíficos, útiles y con la posibilidad de escoger distintos destinos, lejos de la violencia y la hipótesis de conflicto permanente. Hipótesis que seguramente ha sido el signo que caracterizó sus propias vidas por culpa de un sistema injusto y desigual.

La solución no es empoderarlos en la violencia como revancha a lo que el Estado no les dio, sino devolverles los derechos avasallados: a la educación libre e igualitaria, a la vivienda, a la salud y a la vida digna, derechos que han sido permanentemente vulnerados.

Por otra parte, si bien las fuerzas de seguridad fueron creadas, a partir de la fundación de los estados nacionales, para defender el orden jurídico, especialmente las constituciones nacionales, también es de público conocimiento cómo en nuestro país y en los de la región, lejos de defender el orden cívico, fueron siempre tan adeptos a subvertirlo.

Juventud, divino tesoro

Sólo a modo de ejemplo, recordemos que uno de los actos fundantes de Alfonsín fue separar el orden cívico del orden militar y poner este último al servicio del primero, de tal manera que cada orden responda a sus mandatos fundacionales. Es cuanto menos difícil de creer que una institución formada bajo un orden predominantemente militar se pueda hacer cargo de la formación cívica de la juventud, orden tantas veces avasallado por la institución en cuyas manos se pone la formación cívica.

Merecería un análisis más profundo que no lo permite este espacio, el hecho que se quiera utilizar una población absolutamente desprotegida para incrementar, casi sin gasto de parte del Estado, la fortaleza de una institución que, lejos de cumplir con su mandato fundacional, se ha encargado sistemáticamente de la represión social que genera un sistema económico tan injusto como pocas veces visto, por lo que necesita del incremento de las fuerzas represoras.

Es más lamentable aún, el desconocimiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando afirma que gendarmería es la institución con más reconocimiento actual; más que la iglesia y que la escuela. Sin dudas se trata de un auto convencimiento ciego, el que la ha llevado a cometer tantos errores disparatados en esto cuatro años de función.

No es menor la necesidad del análisis de los mandatos fundaciopaales para comprender cómo funcionan las instituciones sino también para prever cómo podrían llegar a cumplir otra función, totalmente antegónica, a la que constituyó su mandato fundacional.

(*) Profesora e investigadora de la Universidad y docente y supervisora del nivel superior en la provincia de Santa Fe.