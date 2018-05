Los empleados de la Justicia contra la ley de narcomenudeo

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn) expresó su oposición a la ley de narcomenudeo que propuso ayer el gobernador Miguel Lifchiz en el discurso de apertura de las sesiones de la Legislatura santafesina y dispara: "Provincializar un segmento de la ley de estupefacientes no implica sumarse a combatir el narcotráfico".

La entidad fustiga al mandatario provincial por haber planteado que "llegó el momento de habilitar a los jueces provinciales para perseguir el narcotráfico" con el tratamiento de la ley nacional Nº 26.053, que deja libradas a la Justicia provincial la posibilidad de investigar las causas vinculadas con la venta de pequeñas cantiadad de droga.

"La ley de narcomenudeo no tiene un solo argumento que pueda evaluarse como beneficioso"

Asimismo, indica que "la provincialización de la persecución del narcomenudeo implica un abordaje de la problemática relacionada con las drogas desde la represión penal, que en la práctica ha demostrado, sobradamente, que no tiene ningún beneficio ni respecto a los delitos menores que prevé la ley 23.737 ni respecto al narcotráfico y contrabando de estupefacientes".

En ese sentido, afirma que en las provincias donde se aplicó la ley de narcomenudeo "lo que ha generado estadísticamente, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires después de más de diez años de su implementación, es una baja muy considerable en las causas que se siguen por narcomenudeo así como las causas federales por narcotráfico".

Asegura también que la aplicación de la norma causa el aumento de la población carcelaria y entorpece el avance de las causas de la Justicia Federal y añade: "Del análisis de los especialistas, surge que esto es debido a distintas causas, en primer lugar refieren a una cuestión logística, ya que el narcomenudeo ocupaba más del 50 por ciento de las causas que se tramitan en el ámbito federal".

Piumato y el narcomenudeo



"No existe un solo argumento que pueda evaluarse como beneficioso", advierte la entidad, y agrega: "No cumple con ninguno de los objetivos que se propone la ley, entonces porque volver a insistir en medidas que sabemos que perjudican más y no producen ningún beneficio, será esta la gran pregunta que deberá hacerse a quienes insisten sistemáticamente en volver a plantear la criminalización parcializada del narcomenudeo".

"Si la policía y la justicia local tiene que prevenir y combatir estos hechos, se le estaría duplicando las tareas que a diario efectúan debiendo desviar la atención de otros hechos de mayor importancia y que alarman mucho más a la sociedad", finaliza el comunicado del organismo que nuclea a los trabajadores de la justicia de la Nación y firma su titular Julio Piumato.