Esta tarde, cuatro concejales rosarinos, Roberto Sukerman (Frente Justicialista). Verónica Irizar (Frente Progresista), Caren Tepp (Ciudad Futura) y Agapito Blanco (Cambiemos), formaron parte de una mesa de discusión en Canal 5 y dejaron varios conceptos para analizar.

La violencia en inmediaciones del Congreso

Roberto Sukerman (Frente Justicialista): "Desde ya repudiamos los hechos provocados por sectores sociales o políticos más extremistas. Pero eso no puede empañar lo que fue una manifestación, organizada en algunos puntos y espontánea en todo el país, donde el pueblo se manifestó claramente en contra de esta reforma que es nefasta para los trabajadores. Y también repudiamos la represión de las fuerzas de seguridad".

Caren Tepp (Ciudad Futura): "Creo que la realidad es que Cambiemos necesitó distraer de la discusión, necesita de estas imágenes que los medios masivos repetían. Los cacerolazos en distintas partes del país dan muestra claras de que la movilización espontánea y organizada fue pacífica y tuvo un sentido claro: oponernos a una reforma que afecta a la mitad del país. Esas imágenes al único que benefician es al gobierno".

Agapito Blanco (Cambiemos): "No hubo ningún ganador en la manifestación. Cuando hay represión, genuina o no, cuando hay agresión, genuina o no, lo único que se genera es un estado de malestar muy grande para las instituciones. Si hay una fuerza de orden público que tiene un vallado que le está impidiendo a una masa de gente que, con clara actitud agresiva poder avanzar hacia el Congreso, si te están diciendo que no pases y agarrás palos, morteros caseros y rompés todo, ante eso nadie puede ganar. Sí celebro el resto de las manifestaciones pacíficas a lo largo del país donde la gente se expresó. Puede existir disenso pero sin agredirse".

Verónica Irizar (Frente Progresista): "Lo de ayer fueron imágenes que nos llevaron a una época de la Argentina donde no queremos volver. Después, que el gobierno quiera vender que este ajuste tiene que ver con mejorar el ajuste al ciclo económico de los jubilados es una mentira. El gobierno levó adelante una serie de reformas con una rapidez que nos hace pensar que es algo malo, porque nadie discute reformas de fondo como la previsional en una semana. Hay que pedirle al gobierno que escuche lo que pasó ayer".

69389687.jpeg.thumb.jpg aplausos. Los diputados de Cambiemos celebraron la obtención del quórum en el inicio de una sesión especial muy caliente.





Sobre el contenido de la reforma previsional

Agapito Blanco: (PRO): "Tenemos un sistema previsional colapsado desde hace 30 años. El sistema previsional se basa en el aporte de los trabajadores. Cuando tenemos que la ecuación de los trabajadores que aportan por cada jubilado es 1,5 en relación a lo que pasa en otros países, que es 3 aportantes por jubilado, podríamos tener un sistema virtuoso. Lo que ocurre es que el Estado subsidia los aportes porque el ingreso de la masa de los trabajadores no alcanza a cubrir el sistema".

Roberto Sukerman (Frente Justicialista): "Lo que hizo el kirchnerismo fue volver el sistema previsional al Estado. Hizo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se use para inversiones productivas. Lo que hace Cambiemos es jugar a la timba financiera y vaciar ese fondo. Aparte están mintiendo porque quieren ahorrarse 100 mil millones de pesos para pagar los intereses de la deuda porque han endeudado al país como nunca. Pero esta va a terminar en la Justicia y vamos a impugnar esta ley".

Caren Tepp (Ciudad Futura): "Esta fue una reforma que se votó apretando a gobernadores, creyendo que con los resultados de las elecciones podían llevarse todo por delante para poder mostrar sus políticas neoliberales".

Verónica Irizar (Frente Progresista): "Creo que el gobierno tiene que escuchar el mensaje no sólo de los políticos, sino de la gente, y convocar a una gran mesa de diálogo. Estas cosas no se resuelven con reformas votadas en una semana. Ninguno quiere que a un gobierno democrático le vaya mal, y no por Macri, sino porque cada vez que a una gobierno democrático le fue mal al que le fue mal es a los más débiles".