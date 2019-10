Los conceptos salientes de los seis candidatos a presidente

Los candidatos a presidente expusieron esta noche en el primer debate presidencial. En el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) hubo cruces y chicanas, propuestas y reproches.

Así quedó plasmado el pensamiento de los presidenciables en algunas frases:

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio)

- "En esto no puede haber dobles discursos (Venezuela). O se está con la dictadura o se está con la democracia. La neutralidad es avalar la dictadura".

- "Me alegra y sorprende que el Frente de Todos hable de corrupción. También que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta Kirchner la destruyó".

- "Quiero que quede claro porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. El peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido".

Alberto Fernández (Frente de Todos)

* "No sé en qué país vive Macri. De los 39 mil millones de dólares que nos dio el FMI se fugaron 30 mil millones. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos, presidente".

* "Yo no soy un dogmático. Van a ver en mí soluciones ortodoxas y heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que haga algo en contra de los que producen y los que trabajan".

* "En Argentina los abortos ocurren y seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque así les vamos a dar oportunidades a las mujeres pobres. Terminemos con la hipocresía".

2019-10-13 debate 02.jpg

Roberto Lavagna (Consenso Federal)

* "El acceso a la salud y la educación condicionan las posibilidades de inserción social y económica de todo individuo. La tríada salud, educación y trabajo es el remedio más efectivo para combatir la pobreza".

* "Malvinas es nuestro derecho irrenunciable. El Mercosur es un proyecto estratégico que hay que rescatar"

* "Los dos gobiernos anteriores fracasaron. Entre 2002 y 2005 logramos poner de píe al país, con la mayor tasa de crecimiento y generación de empleo de los últimos 20 años. Lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo".

2019-10-13 debate 04.jpg

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda)

* "Alberto Fernández insiste con un Pacto Social. Me pregunto si en esa misma mesa se sentarán los que votaron todas las leyes de Cambiemos, la CGT, o los empresarios que se fugaron todo y ganaron con esta crisis".

* "Macri nos deja un desastre. Una situación terrible. La salida de esta crisis es que la paguen los que la generaron"

* "En la crisis que estamos viviendo las mujeres son las que más sufren la desocupación y los aumentos de precios. Por eso la deuda es con las mujeres. No con los grandes empresarios y el FMI".

2019-10-13 debate 03.jpg

José Luis Espert (Frente Despertar)

* "Argentina debe dejar de analizar los trágicos 70. Es imposible construir un país dándole vueltas al asunto, pero antes tenemos también que juzgar a los terroristas que mataron a mansalva en los 70".

* "No engañemos a los jubilados, para que el sistema jubilatorio de hoy pueda pagar el 82% móvil tiene que haber 4 trabajadores activos por cada jubilado, tenemos la mitad, no le mintamos a nuestros pobres abuelos que este sistema es sustentable".

* "El gobierno de Macri nos sacó de la cloaca en cuanto a relaciones internacionales que nos sumergieron los que quizás vuelvan en diciembre"

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos)

* "En el gobierno de Cristina se cedió soberanía".

* "El derecho a la vida no se debate Sr. Presidente. La vida no se plebiscita. Si los políticos no somos capaces de defender al ser más indefenso, no somos capaces de defender ningún otro derecho humano".

* "Argentina es un infierno fiscal"