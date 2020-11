Los "celestes" preparan marchas y actos para resistir el proyecto que legaliza el aborto

Referentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), las iglesias evangélicas y organizaciones autodenominadas “pro-vida” mantuvieron reuniones esta semana, luego de que el martes el presidente Alberto Fernández anunciara el envío del proyecto de legalización del aborto.

La intención de estos sectores es unir esfuerzos y coordinar acciones para expresar su descontento con la iniciativa oficial, pese a que desde el gobierno se intentó equilibrar el rechazo de estos sectores con el envío paralelo del Plan de los 1000 días para la atención de la mujer embarazada y el niño en sus primeros años.

Los organizadores de la marcha del próximo sábado informaron que se realizará con “las medidas de prevención necesarias, con tapabocas y guardando distancia” entre los manifestantes, en el marco de la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron “fervientemente” a participar de la manifestación “a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional”, según un comunicado difundido ayer.

El obispo de Zárate-Campana explicó que a diferencia del 2018 —cuando se dio el anterior tratamiento a otro proyecto para legalizar el aborto que fue rechazado en el Senado— la Iglesia “decidió esta vez apoyar explícitamente” estas marchas convocadas por organizaciones de la sociedad civil.

“Será una marcha cívica del pueblo que reclama por la base de todos los derechos humanos, que es la vida. No se busca dividir ni agredir ni hacer escraches. No hay que ir contra una persona o un domicilio. No es contra el gobierno tampoco. Sino se expresará una postura democráticamente frente al Parlamento”, explicó Laxague rechazando, de esta manera, a quienes lo consideran una marcha “antiderechos”.

Entre las organizaciones convocantes para el próximo sábado se encuentra la Unidad Provida, que nuclea a más de 150 organizaciones de la sociedad civil.

“El presidente no está diciendo la verdad cuando dice que la legalización del aborto es una prioridad de salud pública. Hay más de 100 causas prioritarias por las que mueren las mujeres, y mucho más en pandemia, donde se están muriendo las embarazadas y sus hijos por falta de atención básica y un sistema de salud colapsado”, indicó Ana Belén Mármora, vocera de Unidad Provida.