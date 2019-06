Los tres candidatos a gobernador de Santa Fe que competirán en las elecciones generales del próximo 16 de junio se enfrentaron en un debate televisado que se prolongó por dos horas. Omar Perotti (frente Juntos-PJ), Antonio Bonfatti (Frente Progresista) y José Corral (Cambiemos) desplegaron sus estrategias discursivas y comunicacionales en procura de incrementar sus chances de ser elegidos al frente de la Casa Gris, en un formato que los llevó a hacer muchas promesas y tener pocos cruces.

Organizado por el diario La Capital, Televisión Litoral y Telefé Rosario, el escenario del duelo fueron los estudios de Canal 3, al que comenzaron a llegar en torno a las 18, primero Corral, Perotti y Bonfatti, todos con sus asesores y candidatos de sus respectivos sectores políticos.

Con Analía Bocassi (Canal 3), María Luengo (Telefé Santa Fe) y Martín Pigazzi (Telefé Rosario) como moderadores, la emisión del debate comenzó puntualmente a las 19 dividido en cinco tópicos: "seguridad y justicia", "política económica", "política social, salud y empleo", "educación" y "Santa Fe 2030".

19.03: los tres candidatos saludaron antes de presentarse, para lo que cada uno utilizó un minuto comenzando con Perotti (prometió "continuar lo que está bien" y afirmó que "se perdió la guerra contra el narcotráfico"), luego Bonfatti (destacó las "falsedades y mentiras" de la campaña y remarcó su compromiso para "transformar a Santa Fe") y finalmente Corral ("quiero ser gobernador para que los santafesinos vivamos más seguros", resaltó).

19.13: después del primer corte, Bonfatti dio el puntapié inicial para hablar sobre seguridad y justicia. "Recuerdo la época en que la Policía se compraba las balas y los uniformes", señaló, y destacó que Santa Fe "es la única provincia argentina que tiene ley de confiscación de bienes" del delito. Y aseguró: "No tenemos connivencia con nadie, no somos encubridores de nadie". Corral dijo que "al socialismo se le fue de las manos el tema de la seguridad" y afirmó: "Si queremos resultados diferentes no volvamos a votar siempre a los mismos", además de apuntar a "lograr una Policía del siglo XXI". Perotti indicó que "la lucha más efectiva contra la inseguridad es la educación y el trabajo" y llamó a "cortar el vínculo con el delito y el narcotráfico". Y remarcó: "Los malos policías, fuera de la fuerza".

19.20: luego de los dos minutos iniciales de exposición, en el minuto adicional Bonfatti indicó: "No voy a contestar falsedades" y dijo que "se miente en las estadísticas". Corral mostró un par de esposas: "Esto les faltaba a los presos que se fugaron". Propuso "que los presos trabajen y estudien". Perotti precisó que "el Estado debe volver a los lugares de donde nunca debió retirarse, y debe volver con todo el poder".

19.24: en los treinta segundos de cierre de eje temático, Bonfatti dijo que le darán "mucho impulso a las políticas sociales", Corral sostuvo que "en los últimos doce años solamente se escucharon excusas" y Perotti remarcó que "la certeza del castigo es la mejor prevención del delito".

19.35: es el turno de "política económica" y Corral es el primer expositor. "Ingresos brutos es un mal impuesto, encarece los productos y los servicios. Lo vamos a bajar", dijo, y prometió bajar un 20 por ciento la tarifa de la EPE "como lo hicimos en Santa Fe". Perotti dijo que "no hay mejor política social que un puesto de trabajo" y dijo que "hay mucho gasto político improductivo", además de asegurar: "Vamos a congelar las tarifas". Bonfatti enumeró las obras del gobierno provincial "con recursos propios y créditos blandos" y dijo que Santa fe es "la provincia menos endeudada de la República Argentina". Y aseguró: "Vamos a cambiar la matriz productiva de la provincia".

19.42: en el minuto adicional, Corral prometió "bajar los gastos políticos", Perotti dijo que en caso de ganar el justicialismo crearán "la agencia santafesina de inversión y desarrollo" y Bonfatti aseveró que "el gigante está despierto", y ejemplificó: "El 23 por ciento de las exportaciones del país son de Santa Fe".

19.45: en los treinta segundos de cierre, Corral imaginó cómo sería la economía pública si en la Nación hubiese ganado Scioli, Perotti prometió "un rol central" para el turismo y Bonfatti puntualizó: "170 mil millones de inversión de obras pública, cero corrupción en la provincia de Santa Fe".

19.56: para referirse al eje temático "política social, salud y empleo", Perotti dijo que es "fundamental garantizar que el Estado esté presente", y llamó a "llegar de la mejor manera a cada uno de los habitantes", además de prometer la creación de empleos. Bonfatti resaltó que "la salud pública es gratuita, no existe en ningún lugar del país" y destacó que Santa Fe tiene la menor tasa de embarazo adolescente y de mortalidad infantil. También aseguró que llevarán "el plan abre a toda la provincia de Santa Fe". Corral puso como ejemplo la ciudad de Santa Fe, como las escuelas de trabajo para "terminar la escuela, conseguir un trabajo, mejorar su vivienda". Puntualizó que "la clave del programa son los orientadores" y propuso "llegar mejor" al interior de la provincia.

20.03: en el minuto adicional, Perotti sostuvo: "No vamos a preguntar a qué partido votó, sino que vamos a trabajar juntos". Bonfatti dijo que seguirán "trabajando con las cooperativas de trabajo" y Corral manifestó que "el tratamiento integral de las adicciones tiene que ser una política priroritaria".

20.06: para los treinta segundo de cierre, Perotti también destacó que la lucha contra las adicciones "será prioritario", Bonfatti destacó el "modelo inclusivo, universal, solidario, sin clientelismo", y Corral indicó que "la igualdad de género es una prioridad" en su plataforma.

20.17: al momento de hablar sobre educación, Bonfatti expresó: "Tenemos el mayor presupuesto de la provincia allí donde están tus hijos y tus nietos", e indicó que la deserción escolar "bajó del 9% al 6%", además señalar que hay 101 carreras terciarias nuevas. Corral retrucó que "en Santa Fe no estamos tan bien" según los números del Plan Aprender, y dijo que harán "con todos los municipios de la provincia un programa como el que hicimos en la ciudad de Santa Fe". Perotti indicó que "uno de cada diez chicos no empieza o no termina" la escuela secundaria y prometió "poner en marcha el plan de inclusión educativa" para que "todos los chicos de la provincia estén sentados en el banco de la secundaria".

20.23: Bonfatti utilizó su minuto adicional para señalar que van "a seguir transformando la educación en Santa Fe", Corral dijo que establecerán "un diálogo fluido con los sindicatos docentes" para trasladar las negociaciones al fin del ciclo lectivo y no entorpecer al inicio de clases. Perotti dijo que "el boleto educativo gratuito" es una posibilidad real y es necesario para llevar educación a todos.

20.27: en el cierre de tópico de treinta segundos, Bonfatti dijo que "la mejor plata invertida es en educación", Corral señaló que garantiza el 82 por ciento móvil para los jubilados docentes y Perotti indicó que "hay que dar la tranquilidad de una escuela segura en los barrios tomados por el narcotráfico".

20.35: "Santa Fe 2030" es el último eje temático. "Necesitamos un plan hídrico, productivo y ambiental", indicó Corral en los dos minutos de exposición inicial. También llamó a integrar la bioeconomía a la producción y se refirió a la robotización y la inteligencia artificial. Perotti dijo que para el futuro de Santa Fe planea "invertir en educación, eso será fundamental", y llamó a convertir a Santa Fe en "el centro de la economía del conocimiento". Afirmó: "Gobernar también es anticiparse". Bonfatti sostuvo que "quedan cosas por hacer en cada rincón", y dijo que su "obsesión" es la creación de puestos de trabajo. También llamó a apoyar las cooperativas de trabajo y dijo que buscarán "que cada santafesino pueda acceder a su tierra, a su lote".

20.41: en el minuto adicional, Corral dijo que "la Santa Fe del 2030 debe ser con municipios y comunas con más poder", y manifestó: "Basta de ministros repartiendo cheques a los gobiernos locales". Perotti insistió en "cortar los vínculos con el narcotráfico, con lo que tendremos una Santa Fe más segura" y sobre la posibilidad ampliar los mercados internacionales. Bonfatti dijo que "Santa Fe tiene el doble de científicos que el resto del país" y sostuvo: "Tenemos la responsabilidad de generarle dignidad a las personas".

20.45: para los treinta minutos extra, Corral dijo que "deben primar las instituciones y no un narcoestado corrupto", Perotti precisó que harán hincapié en "las políticas de igualdad de género", y Bonfatti dijo: "Quiero dejar mi marca en cada uno de los santafesinos".

20.52: Perotti es el primero en utilizar sus dos minutos para las conclusiones finales. "Sabemos que no la está pasando bien mucha gente", indicó, y apuntó: "Vamos hacia otra cosa, porque Santa Fe sabe lo que quiere y por eso va a cambiar". Bonfatti sostuvo que propiciaron "permanentemente el diálogo con todos los sectores. Sé lo que quiere cada uno", y se definió como "un piloto de tormentas", además de sostener que no quiere "volver al pasado, donde en un día se perdió el Banco de Santa Fe". Corral indicó que "Santa Fe es una provincia extraordinaria donde podemos vivir mucho mejor", y añadió que hay por delante "desafíos muy serios como la inseguridad, las mafias, la falta de obras hídricas, la falta de oportunidades", para concluir: "Eso no lo van a resolver los que estuvieron hasta ahora".