López Molina retrucó a Sukerman y lo dejó callado

En la segunda hora del debate, en uno de los cortes se vivió un momento de nerviosísmo en el rincón de asesores que acompañaban a Roberto Sukerman. Es que una de las afirmaciones de este candidato fue rápidamente retrucada por Roy López Molina y dejó sin habla al vehemente concejal del PJ.

Durante el tópico 'agenda urgente', Sukerman aseguró que una de sus propuestas será "sacarle el pie de encima al pequeño industrial y comerciante que no puede seguir con los tarifazos de Macri, de Lifschitz y de Fein". Y dijo: "Nosotros vamos a suspender el cobro del Drei a 40 mil pequeños industriales y comerciantes que van a dejar de pagar durante dos años para que no se fundan".

Pero el concejal de Cambiemos estuvo atento y no se la dejó pasar y le respondió: "Roberto me parece interesante que propongas bajar el Drei, también lo comparto, el tema es que cada vez que discutimos el presupuesto, tu bloque y vos proponen aumentar el Drei, con lo cual no me queda claro cuál es el verdadero proyecto".