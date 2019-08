"Lo único que produjo Macri fueron pobres", fustigó Fernández

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, volvió a criticar ayer al jefe del Estado, Mauricio Macri, al señalar que su gestión fue "el arte de la improvisación". Y, respecto del líder de Juntos por el Cambio, enfatizó: "Lo único que produjo fueron pobres".

"No sé qué nivel de inflación me van a dejar, qué nivel de desocupación quedará, la pobreza, que algunos auguran que llegará a 40 puntos. No sé cuánto quedará de reservas. No se puede tener la irresponsabilidad de alguien que dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay", aseguró el ex jefe de Gabinete acerca de las eventuales medidas a implementar en caso de llegar a la Casa Rosada.

Sin embargo, Fernández señaló: "Tengo un plan para estabilizar y luego para el desarrollo. Para el desarrollo hay que volver a generar consumo. Pienso desdolarizar las tarifas".

"Hay que parar la expectativa y hacer el famoso acuerdo del que hablé, que es el acuerdo de parar la pelota. Parar la pelota significa dejar esta locura y ver dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego", añadió el postulante.

Fernández tampoco quiso adelantar quién sería su ministro de Economía. "Tengo derecho a armar el gabinete cuando sea presidente, no ahora. En ese momento podré elegir a quien quiera, porque ahora elegiría a mis amigos", fundamentó.

Luego apuntó cuál fue "el gran problema" que tuvo el gobierno de Macri al querer salir del cepo sin un plan de estabilización.

"Salió alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación, y llegaron a más del 40 por ciento de inflación. Estamos en el bodrio en que estamos, en gran medida, por la forma en que salimos del cepo", indicó.

En esa línea, añadió: "Lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación. Cuando se encontraron con el delirio que armaron para salir del cepo, empezaron a jorobar con las Lebac. Siempre creyeron que el problema inflacionario era monetario. Pero hay otras causas".

Compañera

Fernández también habló sobre el rol que tendrá Cristina Kirchner en un eventual gobierno del Frente de Todos.

"Tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio de mi parte: tendrá el lugar de vicepresidenta. No quiero que me comparen con nadie", aseveró.

Asimismo, el candidato habló sobre los ex funcionarios kirchneristas que están privados de su libertad. "Nadie que tenga una causa abierta es un preso político, pero hay muchos casos de detenciones arbitrarias, entre ellas, la de (el ex ministro) Julio De Vido", dijo Fernández.

Paralelamente, al analizar la situación en Venezuela, afirmó: "Las dictaduras tienen un origen no democrático, y este no es el caso".

"Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando, después discutimos cómo funcionan", concluyó sobre Venezuela.