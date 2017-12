"Lo que pasó me trajo recuerdos del 2001", dijo Pablo Micelli

micelli.PNG



"Lo que pasó hoy (por ayer) me trajo recuerdos del 2001, la militarización del Congreso. Se equivoca Massot porque todos los que fuimos ahí no fuimos a romper todo. Las dos CTA estábamos ahí, eramos muchos, todavía me arden los ojos de la cantidad de gas lacrimógeno que arrojaron", relató en el progarma "El juego de limpio" de TN.

Además apuntó a la situación económica. "El déficit fiscal ocurre porque han agrandado el Estado, el gobierno está en crisis y quieren solucionarlo con una política de bajar haberes de los jubilados y meter la mano en los bolsillos de los trabajadores. Tienen que llamar un diálogo, hay que convocar a un consejo de diálogo social".