"Lo que nos frustró es ese presidente que tuvimos y que se llama Macri"

El primer mandatario encabezó un acto en José C. Paz.

El presidente Alberto Fernández se mostró crítico este martes con el ex mandatario Mauricio Macri y su gestión al acusarlo de haber robado de la caja del Estado. "No sé si se robaron un PBI como ellos decían, pero sí lo suficiente para hacer ricas a sus familias", sostuvo durante un acto realizado en el municipio bonaerense de José C. Paz.