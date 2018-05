Lo que Lifschitz dirá y lo que no quiere que se filtre de su discurso a la Legislatura

Si a Miguel Lifschitz le va como quiere que le vaya, el de este martes 1º de mayo será el último discurso de un gobernador, en esta fecha, a la Asamblea Legislativa. En su proyecto de reforma constitucional enviado a la Legislatura, figura el 1º de marzo como el inicio de las sesiones ordinarias.

Este martes, el gobernador les dirá a diputados y senadores que la reforma constitucional es algo imprescindible para mejorar la calidad institucional y política de la provincia, en uno de sus últimos intentos para convencer a los opositores. Algo muy difícil, pero no imposible, creen los oficialistas.

De hecho, el gobernador prepara una pieza oratoria que versará sobre la reforma constitucional, las obras, la deuda de la Nación y la seguridad. No se privará de algunas críticas. En los pasillos de la política y las redacciones se instaló en las últimas 24 horas el "rún rún" de que Lifschitz anunciaría su voluntad de bajarse de la pelea por la reelección, si ese era el obstáculo para que peronistas y macristas le bloquearan la reforma.





miguel10.jpg Gobernador Miguel Lifschitz.

Pero, Desde la usina comunicacional del titular de la Casa Gris negaron que el gobernador anuncie la declinación a seguir pujando por su propia reelección. Sin embargo, admitían que "el gobernador no quiso dar demasiadas explicaciones sobre el contenido del discurso". De hecho, la reforma a la Carta Magna entró en "stand by" en los últimos días. Una alta fuente oficial le dijo a La Capital que la definición depende de "diez diputados peronistas que no están alineados. Si sale aprobada de la Cámara baja, el Senado hará lo mismo". Pero será muy difícil que legisladores peronistas digan que sí.

>> Leer más: Lifschitz y Schiaretti reclaman que la Nación reduzca el IVA

Al margen de la reforma constitucional, Lifschitz reivindicará en la Asamblea Legislativa lo hecho en materia de obra pública, dirá que nunca como antes se ejecutó el presupuesto en esa materia y reforzará la idea de que en Santa Fe hay un modelo alternativo al que encabeza Mauricio Macri a nivel nacional. Prometió que también hablará de la gran demanda en la provincia: la seguridad.

>> Leer más: La provincia confía en que las nuevas medidas de seguridad darán resultados inmediatos

Los diputados y senadores esperan que Lifschitz cuente en qué estado se encuentran las negociaciones por la deuda vencida que la Nación tiene con Santa Fe. El 31 de marzo debería haberse cumplimentado la propuesta del gobierno macrista, algo que lejos estuvo de suceder. Como contrapartida, en un encuentro reciente entre Macri y Lifschitz en el departamento Belgrano, lo que predominaron fueron las caras largas y la mala onda.

>> Leer más: Riesgos y oportunidades detrás de la propuesta

El período número 136 de sesiones ordinarias que dejará inaugurado Lifschitz no tiene otros bríos que el de saber qué pasará con la marcha de la reforma. Sin embargo, se espera la palabra del mandatario santafesino a la hora de posicionarse respecto de la política económica nacional. Y también de la propia: no son pocas las voces críticas que se levantan por la ausencia de una política alternativa a la hora de morigerar los tarifazos de la EPE.

El viernes pasado, el gobernador adelantó también a este diario que habrá menciones a la reforma política en ciernes que la Casa Gris quiere poner en práctica, para evitar que se repita el carnaval de precandidaturas en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

A las 8.30 están convocados en la capital de la provincia diputados y senadores para dejar constituida la Asamblea Legislativa. Luego del discurso, el partido de gobierno organizó un locro en el club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Lifschitz dijo que estará presente.