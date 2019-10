Marcos Cleri quiere que la boleta del Frente de Todos llegue al millón de votos en la provincia de Santa Fe. “Eso nos permitirá llevar la voz de los santafesinos al Congreso. Sentimos una gran esperanza para cambiar el rumbo de las cosas desde el 10 de diciembre”, mensura el candidato a diputado nacional, que va por la renovación de la banca.

El actual legislador reivindica la posibilidad de que se presente una gestión de gobierno nacional y provincial peronista y no duda en asegurar un buen diálogo con el intendente electo del Frente progresista, Pablo Javkin, con quien se reunió hace pocos días. Sin embargo, Cleri no trepida en mostrar su voz crítica hacia el contenido de la transición provincial. “Hay cosas que deben hacerse y no se están haciendo. Por ejemplo, lo que más les preocupa a los santafesinos es la seguridad, por eso cambió. Y debería ser uno de los temas centrales”, advierte.

A la hora ampliar su visión sobre la cuestión nacional, refiere que “Cristina tomó una decisión estratégica al convocarlo a Alberto para que sea presidente. Hay que ir a un nuevo contrato social, y el pueblo quiere una hoja de ruta para poder avanzar”.

—¿Gana el Frente de Todos por la misma diferencia o se va a ampliar?

—En estas elecciones lo importante es que Santa Fe recupere protagonismo nacional. Queremos llegar a un millón de voluntades santafesinas que acompañen a Alberto, Cristina y nuestra lista de diputados. Eso nos permitirá llevar la voz de los santafesinos al Congreso. Sentimos una gran esperanza puesta en la fórmula de Alberto y Cristina. La ciudadanía siente que va a salir de este momento de angustia votando a la fórmula. En lo personal, siento que vamos a tener una mayor diferencia que en las Paso, porque pasaron muchas cosas desde el 11 de agosto. La ciudadanía siguió escuchando, comprendiendo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Alberto sea presidente. Sobre todo luego de que se observó en el debate la solvencia del candidato.

Los pronósticos que hace el FMI para el 2020 son escalofriantes. ¿Tendrá que trabajar el gobierno para desarmar las bombas que le deja el macrismo?

—Todos sufrimos el modelo del gobierno nacional. La gente no puede llegar a fin de mes, nadie puede ordenar la vida. Todas las variables están en desorden y el trabajo que vamos a hacer desde el 10 de diciembre es arduo, necesitará mucho aplomo y preparación. Y trataremos de sacar leyes importantes desde el Congreso para renegociar esa deuda y el acuerdo con el FMI, pero a la par se necesita un Estado presente, que actúe e invierta en ciencia, tecnología y educación. Hay que incentivar el consumo, poniéndole plata en el bolsillo a los argentinos.

—¿Para los santafesinos qué significará un triunfo de los Fernández?

—Podremos trabajar en armonía entre el gobierno municipal de Pablo Javkin, el provincial de Perotti y el de Fernández. Y nosotros, como legisladores, seremos un puente. Se viene un gobierno con una clara mirada federal.

—Se están dando apoyos inesperados a Fernández, tal el caso del socialista Di Pollina y el partido Sí. ¿Se viene un nuevo formato en el escenario político de Santa Fe?

—Así como Juntos construyó la experiencia que luego fue el Frente de Todos, el acompañamiento en Santa Fe puede resultar en un nuevo sujeto político. Las prioridades deben estar en el bien común y el bienestar general. Por eso, todos los que transitamos esas veredas estamos convocados a participar, a buscar el consenso. Va a venir un nuevo escenario político a la Argentina y a la provincia de Santa Fe. Más allá de las identificaciones partidarias la gente quiere que trabajemos por el bien común, y eso es todo un desafío, es una ventana de oportunidades. Hay que articular con el gobierno municipal, provincial y nacional.

—¿Cómo va a ser la relación entre Fernández y Cristina? ¿De armonía?

—Por supuesto que sí. ¿Por qué habría diferencias entre ambos? Pensando en el bien común se sale hacia adelante, es lo que pidió el pueblo. Cristina tomó una decisión estratégica al convocarlo a Alberto para que sea presidente. Hay que ir a un nuevo contrato social, y el pueblo quiere una hoja de ruta para poder avanzar. El vinculo y la experiencia de Cristina y Alberto, junto a los gobernadores, va a hacer que Argentina se ponga de pie. No hay que volver para atrás.

—¿Qué agenda le espera a la Cámara de Diputados en lo inmediato?

—Vamos a darle legalidad y respaldo en las Extraordinarias a los temas que pida el Ejecutivo. Financiación para pymes, pesificación de tarifas, aumento de jubilaciones, remedios gratuitos estarán en la agenda. Desde el primer día vamos a tener un Parlamento que priorizará las necesidades de la gente y un Ejecutivo que apuntará a eso. Será un marco de legalidad al nuevo proceso.

—¿Las reuniones que tuvo con Javkin fueron sólo para la foto?

—Conversamos para delinear una agenda común. Hay que delinear una política de seguridad, que viene de la mano de lo que Javkin conversó con el gobernador electo. Y también se lo plantearon a Fernández, futuro presidente de la Nación. También van a ser muy importantes los programas de vivienda, que permitirán generar empleo y obra pública en Rosario. Cuando se pone en marcha el modelo productivo en la provincia, Rosario brilla y se genera empleo. Será una magnifica oportunidad para poner a Santa Fe en línea con los grandes objetivos para la nueva etapa y cortar la cadena de malas decisiones que tomó el gobierno nacional de Cambiemos.

—¿Está de acuerdo con lo que está haciendo Perotti en la transición?

—Hay cosas que deben hacerse y no se están haciendo. Por ejemplo, lo que más le preocupa a los santafesinos es la seguridad, por eso cambió. Y debería ser uno de los temas centrales en la transición. El gobierno que viene debe tomar nota de lo que se hizo bien y mal. En materia de salud tampoco se está debatiendo, aunque sabemos que va a haber un déficit. Hoy no se compran insumos para los Samco. Eso debería estar previsto. Y en materia de educación se debería estar programando lo relativo a matrículas, aulas, infraestructura. Y eso no se está planteando. Algo está haciendo mal esta transición. Seis meses es mucho tiempo para la transición y los temas centrales no se están tratando.

—¿Está de acuerdo con la convocatoria a una sesión especial que declare la necesidad de la reforma constitucional?

—Hay urgencias que se pueden resolver con la actual Constitución. Es una decisión de diputados y senadores, el Poder Legislativo es soberano.