Lipovetzky no se va al Frente de Todos, se queda en Cambiemos

El diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO-Cambiemos) descartó ayer la posibilidad de sumarse al Frente de Todos a la vez que descartó irse del partido liderado por el presidente Mauricio Macri.

"No me voy a ir al Frente de Todos, estoy enfocado en mi futuro como diputado provincial, no evaluaría irme del PRO", sostuvo el legislador.

Durante las últimas horas se había producido un nuevo acercamiento entre Lipovetzky y Alberto Fernández. El presidente electo destacó en las redes sociales su opinión respecto a la crisis política en Bolivia, cuando a contramano de la postura oficial, el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja sostuvo que se estaba ante un golpe de Estado. "Es un orgullo que un presidente electo tome las palabras que uno dice", dijo.