Lilia Lemoine aseguró en Diputados que hace 18 años fue víctima de violación

“En el año 2006 yo fui víctima de violación, golpes, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa”, reveló con la voz quebrada y al borde del llanto.

Lemoine comentó que su padre “se sentía impotente” por no haberla podido defender "siendo comisario retirado de la fuerza de la provincia”.

“Un hombre con el que no hablaba durante varios años, por diferencias tontas y estúpidas de adolescente que tuve, vino a abrazarme en silencio el mismo día en el que yo salí con un moretón en la cara que intenté disimular con maquillaje a lo largo de los medios para explicar que no me habían matado, como decían algunos vecinos”, siguió.