Lifschitz: "Todavía no hablamos de seguridad durante la transición"

"No sabemos cuál es el proyecto de seguridad del gobernador electo, todavía no se ha hablado de seguridad durante la transición", expresó el el mandatario provincial Miguel Lifschitz esta mañana al recorrer la obra de la Estación Policial Sur ubicada en Uriburu e Hipocrates.

En ese sentido, Lifschitz dijo que este proyecto "ha sido muy analizado y discutido con la estrucutura policial, no es una idea aislada, esto surgió de un debate acerca de como organizar mejor la prevención policial en la ciudad a partir de otras experiencias internacionales".

"Hoy el eje del trabajo no está en las comisarías, sino en el 911 que es organizador del movimiento de los móviles"

El gobernador saliente precisó que la fusión de comisarías va conllevando a la concentración de las denuncias en la Central de Emergencias.

"Hoy ya estamos trabajando de alguna manera en un esquema en que el eje del trabajo ya no está puesto en las comisarías, sino en el 911 que es organizador del movimiento de los móviles y de la distribucion de los caminantes", detalló.

"La idea a partir de estos edificios es que la toma de servicios por parte de la policía, el entrenamiento, al capacitación, la organización del trabajo en el territorio se hagan a través de estos centros policiales que estarán en cada uno de los distritos", agregó.

Por último, Lifschitz reiteró que no todavía no se ha hablado de seguridad durante la transición. "Nos pidieron informes de tipo cuantitativo, que se enviaron con datos como la cantidad de efectivos, no hemos avanzado porque no están determinadas las personas que van a abordar esta problemática", cerró.