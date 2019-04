Lifschitz repartió críticas hacia Corral y Perotti

El gobernador Miguel Lifschitz dijo que nunca escuchó ni a Omar Perotti ni a José Corral defender a Santa Fe. Al intendente de la ciudad capital le dijo que "no conoce en profundidad la realidad de la diversidad de la provincia", y al rafaelino que durante sus años de legislador "no sabemos si estuvo durmiendo la siesta u ocupándose de otros temas, pero nunca estuvo al frente de ningún pedido por Santa Fe".

"Me preocupa la campaña provincial, porque veo que no hay propuestas, especialmente de la oposición que son los que tienen que plantear alternativas. No veo a ninguno más que con frases vacías, huecas y un tanto demagógicas e impracticables", sentenció Lifschitz.

"Pienso en el interior, pienso en el sur de la provincia, en la realidad tan diversa de esta Santa Fe que si no se la conoce es muy difícil gobernar de manera equilibrada y atender las necesidades de todos los santafesinos. Yo fui ochos años intendente de Rosario, pero después fui cuatro años senador, y me dediqué a recorrer una y otra vez pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, todo el territorio provincial", recordó Lifschitz.

"Yo veo candidatos como el intendente de Santa Fe que nunca salió de su ciudad, que viene a Rosario a sacarse una foto en algún barrio o en un hotel, pero no conoce la realidad de esta ciudad ni las necesidades, ni tampoco la Villa Gobernador Gálvez, ni Pérez, y creo es muy difícil gobernar Santa Fe de esta manera", señaló Lifschitz en referencia a Corral.

En tanto, sobre Perotti dijo que "tiene más experiencia y más trayectoria en la provincia, pero la verdad que en los últimos años como legislador nacional lo vimos poco en Santa Fe, no sé si estuvo durmiendo la siesta u ocupándose de otros temas, pero no lo vimos por acá. Los senadores nacionales son muy importantes a nivel nacional, veo senadores de otras provincias como juegan fuerte por su provincia, como consiguen obras, como pelean presupuestos nacionales, como pelean cada ley, cada presupuesto para su provincia, y lamentablemente nosotros en estos cuatro años es como si no hubiéramos tenido senadores nacionales".

Asimismo, Lifschitz se preguntó, "cuál es la mirada que tendrán estos candidatos sobre el rol que tiene que tener el gobierno provincial en Rosario, que ni siquiera sabemos cuánto conocen la ciudad, o lo mismo sobre el resto de los conurbanos de los grandes centros urbanos más importantes de la provincia".

"Para gobernar a Santa Fe hace falta un claro compromiso y una dedicación diaria, de mucho tiempo, que hasta acá a ni Perotti ni Corral han demostrado", sentenció el mandatario santafesino en críticas hacia ambos candidatos.