El gobernador Miguel Lifschitz rechazó ayer sumarse a la alianza Cambiemos al insistir en que el Partido Socialista (PS) tiene "un posición crítica" con la coalición oficialista. Y volvió a cuestionar a la gestión de Mauricio Macri.

Lifschitz cruzó, de ese modo, la posición esgrimida por el diputado nacional Martín Lousteau (Evolución), quien planteó la posibilidad de ampliar la alianza gobernante con sectores del socialismo y el progresismo.

Lousteau había planteado la necesidad de ampliar Cambiemos y consideró que, mientras "el PRO es la derecha" de la coalición gobernante, él tiene "mucha afinidad con Lifschitz y con (la titular del GEN, Margarita) Stolbizer, quienes no están dentro" de esa alianza.

Ambos, junto a Ricardo Alfonsín, según Lousteau, tienen "una visión ética del Estado, una experiencia de gestión en el caso de Miguel, una buena valoración popular". En ese sentido, agregó: "Son actores que pueden enriquecer Cambiemos y me siento más cerca de ellos que del PRO".

Sin embargo, Lifschitz insistió: "Claramente tenemos posición critica de Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta".

Otro camino

Según el jefe de la Casa Gris, "la única salida para la Argentina, por el tema económico, el desarrollo, la generación de empleo y el federalismo, es cambiar el modelo actual de gobierno y no volver al anterior".

De hecho, días atrás, Lifschitz planteó que es "necesario construir una tercera alternativa" de cara a las elecciones presidenciales y propuso a Roberto Lavagna como "una de las pocas figuras que puede ser síntesis de distintas expresiones políticas".

Al respecto, el mandatario santafesino consideró que Lavagna es una persona "con la que un peronista o un radical se sienten cómodos".

"Nosotros, como sectores socialistas, nos sentimos cómodos porque (Lavagna) es un hombre que, a lo largo de su trayectoria, ha mantenido una conducta ética", enfatizó.

En sintonía, el gobernador añadió: "Cuando Lavagna fue funcionario, siempre tomó decisiones correctas a favor de un modelo de desarrollo de la economía del país que nosotros compartimos. Estamos pensando en un gobierno de unidad nacional, de transición, para sacar al país de este laberinto que nos lleva siempre al mismo punto".

Por lo pronto, Lifschitz tomó como propia la iniciativa del senado nacional del PJ Omar Perotti y convocó a una consulta popular para la reforma constitucional en Santa Fe. Un tema de campaña que también le permitirá promocionar su carrera hacia la diputación provincial.

Más réplicas

Por su parte, Stolbizer también desestimó la propuesta de Lousteau, quien intentó acercarla al oficialismo nacional. "Tendremos una expresión electoral este año, que no será ninguno de los términos que expresan Cambiemos ni el Kirchnerismo", argumentó el GEN, a través de un comunicado.

"No podemos ser Cambiemos porque la coalición de gobierno, liderada en exclusiva por el PRO, no cree en la política ni en el Estado. Ha rechazado un pacto social y no cumplió ninguna de sus promesas electorales", añadió el texto.

Es esa línea, el GEN advirtió que durante la gestión de Macri "aumentaron 2,2 millones de personas pobres como consecuencia del desastre de su política económica".

"No solucionaron ninguno de los problemas que tenemos, los que subestimaron (como la inflación), y demostraron impericia, falta de ideas e insensibilidad para resolver los aumentos de las tarifas", advirtió el comunicado, que lleva la firma de Stolbizer.

Asimismo, el GEN indicó que en el oficialismo "creen en una sociedad de pobres contenidos con impuestos de la clase media, pero donde nunca se toca a los que más tienen y pueden".

Además, en la fuerza salieron a diferenciarse de la doctrina que propicia la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, al sostener que el gobierno "descalifica las protestas sociales sin analizar causas y promueve la represión, la mano dura y que se armen los que quieran".

"La seguridad debe ser garantizada por el estado. Ellos condecoran al policía que mata por la espalda y nosotros consideramos que es un crimen", concluyeron.