Lifschitz reafirmó que quiere las primarias y no descartó ir al Senado

“No vemos dificultad que, con recaudos y protocolos, puedan llevarse adelante las elecciones primarias y generales”, señaló Lifschitz durante una rueda de prensa con la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera).

En esa línea de razonamiento, el socialista recordó que ya se realizaron elecciones en Estados Unidos, Chile y Bolivia.

Candidatura

Paralelamente, Lifschitz advirtió que las próximas elecciones “son de medio término y tienen un componente nacional, pero también tienen un componente provincial y local muy fuerte”.

Fue entonces cuando el ex jefe de la Casa Gris afirmó: “Es posible que me toque jugar el rol de candidato a senador nacional por el Frente Progresista (FPCyS). No está todavía definido, pero es una posibilidad concreta”.

Asimismo, Lifschitz consideró que las inminentes elecciones internas en el Partido Socialista (PS) no supeditarán su eventual postulación a senador nacional, como tampoco la búsqueda de una alternativa al Frente de Todos (FdT) y a Juntos por el Cambio (JxC).

Acerca del Frente Progresista, puntualizó: “Ya lleva 20 años y nos permitió gobernar tres veces la provincia, lo vamos a repetir este año”.

“Si hablamos en términos futbolísticos, podríamos decir que somos un equipo que debe consolidar lo que tiene y estamos abiertos a reforzarnos y sumar integrantes de otros sectores de la política o de la sociedad civil, pero sin cambiar el color de la camiseta”, sentenció acerca del futuro del FPCyS.

El ex mandatario santafesino también cuestionó el modo en que la Casa Rosada busca resolver la nueva concesión de la Hidrovía, al igual que el “significativo silencio” del gobernador Omar Perotti respecto del tema.