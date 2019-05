El gobernador Miguel Lifschitz reveló que ayer, junto con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, evitó la ruptura definitiva de Roberto Lavagna con Alternativa Federal que hoy mismo, el candidato a presidente por Consenso 19, confirmó esta mañana, aunque admitió que se "fijaron diferencias" e insistió con el candidato de la tercera posición debe "salir del consenso".

"Hay que tratar de cerrar todavía acuerdos que sean programáticos, porque lo que viene sosteniendo Lavagna y que nosotros compartimos es que hay que sumar pero no toda la suma sirve, no se trata de un rejunte, que cualquiera venga y forme parte de un espacio común", enfatizó el mandatario santafesino.

"Lo primero en lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en un proyecto, en un conjunto de iniciativas, dejar claro que no formamos parte de Cambiemos pero tampoco somos parte de Unidad Ciudadana", explicó.

"Nuestro proyecto no va en sintonía, no tiene puntos de contacto con el proyecto del kirchnerismo a nivel nacional"

"Nuestro proyecto no va en sintonía, no tiene puntos de contacto con el proyecto del kirchnerismo a nivel nacional", insistió Lifschitz, y aclaró: "Estas cosas nos parece que son importantes definirlas con precisión antes de las definir las candidaturas y por ahí hay algunas diferencias con los dirigentes del peronismo federal".

>> Leer más: Lavagna aseguró que "Alternativa Federal es un capítulo cerrado"

Asimismo, afirmó: "Espero que en los próximos días se mantengan las conversaciones y podamos ir encontrando un espacio común para definir una alternativa para el país. Creo que es muy importante que Argentina pueda tener otra propuesta, que pueda enriquecerse el debate político a nacional, con otras miradas, con una mirada del desarrollo como la que tiene el doctor Lavagna, que difiere de Cambiemos pero también de la del kirchnerismo".

"Me parece que esa propuesta, esa mirada, esa alternativa es indispensable que se pueda conformar a nivel nacional", afirmó.

Lifschitz aseguró que la variada oferta electoral que hay con vistas a las próximas elecciones "nadie sabe con precisión a quién favorece", y explicó: "Si no hay acuerdos, si no hay consensos en una propuesta alternativa y hay diferentes candidaturas se hace más difícil sumar una oferta competitiva que tenga chances de romper la polarización".

>> Leer más: Lifschitz: el único capaz de atraer al electorado no peronista es Lavagna

"Creo que al país le haría muy bien que hubiera una tercera propuesta que pudiera plantearse un escenario por fuera de la grieta y plantearse generar expectativas a un sector muy importante de la sociedad argentina que hoy no se siente contenido en ninguno de los dos modelos que hegemonizan la política nacional", añadió.

"Sabemos que esto no es sencillo de concretar y requiere de mucha generosidad, cosa que no abunda en la política argentina, pero yo no bajo los brazos y sigo trabajando en esa dirección", enfatizó el gobernador.

"Hay una mayoría de dirigentes radicales que son muy críticos con la marcha del gobierno y las propuestas políticas y económicas de Cambiemos"

Finalmente, señaló que espera que en la convención radical que se llevará el lunes próximo "se va a tomar una decisión salomónica que va a tratar de convencer a todas las partes", aunque afirmó que "hay una mayoría de dirigentes que son muy críticos con la marcha del gobierno y las propuestas políticas y económicas que está haciendo Cambiemos a nivel nacional".

"Algunos lo expresan con más claridad, como el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, otros lo dicen por lo bajo, pero esa realidad existe", continuó Lifschitz, y aclaró: "No quiero meterme en lo que va a hacer un partido amigo como el radicalismo, pero yo creo que va a haber una discusión importante, debate, posiciones distintas, pero todo terminará con una declaración que le permita a cada uno encontrar una alternativa a sus inquietudes".