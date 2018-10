El gobernador Miguel Lifschitz pronosticó hoy que el 2019 "va a ser un año difícil" y reveló que le dio directivas al ministro de Economía, Gonzalo Saglione, para rediseñar el presupuesto provincial para el año próximo.

"Vamos a tener un año muy difícil. La directiva que le dimos al ministro de Economía es que rediseñe el presupuesto provincial que vamos a elevar a las cámaras legislativas en los próximos días, sobre la bases de mantener la prioridad en la obra pública, salud, educación y la seguridad. En el resto de las cosas habrá que hacer un reajuste, reordenar las partidas para atender estas prioridades", señaló hoy el gobernador.

Así opinó hoy el gobernador Miguel Lifschitz cuando lo consultaron por el presupuesto Nacional 2019 que recibió media sanción de la Cámara de Diputados y que ahora está a consideración del Senado.





Lifschitz dijo que el programa de gastos que impulsa el gobierno nacional para el año próximo hará que llegue "mucho menos dinero a todas las provincias. Santa Fe recibirá ocho mil millones de pesos menos. Y a eso hay que agregarle el impacto de la caída de la recaudación debido a la recesión económica que ya se nota con mucha claridad desde el mes de julio. Vienen cayendo las recaudaciones nacional, provincial y en los municipios pasa lo mismo".

El gobernador de Santa Fe formuló declaraciones durante el acto inaugural de las instalaciones del exBatallón 121,en la zona sur de Rosario, donde funciona el Polo Tecnológico.

Otro de los temas sobre los que fue consultado fue la probable candidatura a gobernador del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez.

"Todos los ciudadanos pueden ser candidatos. Si él lo decide, será uno más de los candidatos que tendrá la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones", dijo Lifschitz sobre el futuro del funcionario judicial.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que no sabía si la precandidatura de Gutiérrez esté confirmado, y opinó que "no es común que alguien de la Justicia se introduzca en la vida política. Igualmente ya hay otros antecedentes. No hay que descartar nada".