Lifschitz pide cambios sustantivos en la reforma previsional

El gobernador Miguel Lifschitz reveló que la Argentina necesita un debate amplio y serio sobre la cuestión previsional y tomó distancia de la reunión de hoy entre funcionarios del gobierno nacional y algunos gobernadores.

En el marco de una entrevista exclusiva con La Capital, que se publicará el domingo próximo, el gobernador dijo que la elección de la cuestión previsional para hacer políticas de ajuste no resultó afortunada. "Sí, es verdad, es un tema muy sensible. Cualquiera que mire para atrás la historia, sabe que cualquier tipo de medida que afecta a los jubilados es cuanto menos riesgoso. En algún momento tenemos que darnos una discusión amplia, seria, sobre el sistema previsional. Hemos estado a los saltos", resaltó.

En ese contexto, Lifschitz consideró: "Esto se llama ampulosamente «reforma previsional», pero no tiene la integralidad de una reforma. Es simplemente la modificación de una fórmula de ajuste. Es una cuestión técnica que impacta sobre el futuro de las jubilaciones".

A la hora de evaluar el encuentro de hoy en el Congreso entre algunos mandatarios provinciales peronistas con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe de la Casa Gris dijo no saber "cómo fue la reunión con algunos gobernadores. Tuve diálogos telefónicos. Pero quiero decir que no recibí presiones en el ámbito legislativo de parte del gobierno, aunque sólo tenemos un diputado. (Luis) Contigiani ya dio su posición. Si no hay un cambio sustantivo del proyecto no creo que su voto sea a favor de la reforma".