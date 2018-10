El gobernador Miguel Lifschitz condicionó su apoyo al nuevo pacto fiscal que promueve el presidente Mauricio Macri y que formará parte del presupuesto nacional para 2019. "No podemos firmar un nuevo acuerdo fiscal cuando el suscripto hace un año no se cumplió", afirmó y reveló que "hay presiones para la firma de ese acuerdo, pero vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe".

Lifschitz fue consultado esta mañana sobre si estaba cerca o lejos de acordar un nuevo consenso tributario con el gobierno nacional. "No estamos ni cerca ni lejos, pero hay puntos de ese acuerdo que no nos cierran así como están planteados. Por ese motivo no firmamos el documento", expresó.





Embed Lifschitz: "No podemos firmar un nuevo acuerdo fiscal cuando el suscripto hace un año no se cumplió" @laochoam830 https://t.co/44O4iovZ5S — RadioCut (@RadioCutFm) 4 de octubre de 2018



En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el gobernador recordó que "en noviembre se firmó un consenso fiscal entre 22 provincias y el gobierno nacional", y detalló: "Era un acuerdo de estabilidad fiscal sobre la base de una inflación prevista para 2018 del 15 por ciento y un crecimiento previsto de 3.5 por ciento. Sobre esa base, todas las provincias tomamos la decisión de hacer algunos ajustes en materia tributaria provincial para homogeneizar la carga tributaria en nuestros distritos", expresó el mandatario de Santa Fe.

Asimismo, afirmó que en esa oportunidad "para Santa Fe se agregó una cláusula en relación a la deuda por coparticipación que fue acordada el 31 de marzo de este año".

>> Leer más: Lifschitz se despega del plan de ajuste del gobierno nacional

"Nada de eso ha ocurrido. No se cumplió el acuerdo con Santa Fe. No se verificaron ni la inflación ni el crecimiento previstos. Todo lo contrario. Estamos en un año con recesión cada vez más profunda y una inflación cada vez más alta. Son pocos los indicadores de confianza que nos permiten volver a firmar un consenso fiscal cuando el anterior no se cumplió. Y no por culpa de las provincias".´





"No estamos de acuerdo que se aumente la carga tributaria a los productores agropecuarios a través de las retenciones y no a los depósitos en el exterior, agregando un plus a los bienes personales para aquellos que tienen bienes en el exterior y los han blanqueados" ,

El titular del Poder Ejecutivo provincial dijo: "Hemos planteado a Nación algunas exigencias mayores. No podemos avalar un artículo que establece el cobro del impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas del sector social de la economía. No podemos aceptar eso porque Santa Fe es la capital del cooperativismo y el mutualismo a nivel nacional".









En ese sentido, Lifschitz precisó: "No estamos de acuerdo que se aumente la carga tributaria a los productores agropecuarios a través de las retenciones y no a los depósitos en el exterior, agregando un plus a los bienes personales para aquellos que tienen bienes en el exterior y los han blanqueados", dijo.





"Estas son algunas de las cuestiones por las cuales no hemos llegado a un acuerdo con el gobierno. Sabemos que hay presiones para la firma de ese acuerdo, pero vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Cuando creamos convenientes que se han subsanado estas cuestiones, es probable que encaremos positivamente este acuerdo", añadió.







Lifschitz fue cauto cuando le preguntaron si había presiones del gobierno nacional, pero dijo sin medias tintas: "Hay llamados a los gobernadores para ir cerrando ese acuerdo con la mayor parte de las provincias. No todas las provincias estamos en las mismas condiciones. Santa Fe es una provincia que está bien económicamente, con sus cuentas ordenadas, no necesita de aportes permanentes del gobierno nacional para equilibrar cuentas. Vamos actuar defendiendo los recursos de todos los santafesinos".