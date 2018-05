Lifschitz comenzó a hablar ante los legisladores poco antes de las 11. En los primeros párrafos de su discurso, el mandatario expresó: "Todos los que estamos aquí somos parte de una provincia en marcha. El futuro nos presenta horizontes, más cercanos algunos, más alejados otros". Y aclaró: "El 2019 es un punto de llegada y de partida. Yo por lo menos lo pienso de las dos maneras, tanto en lo personal como en lo político".

El impacto de los tarifazos. El primer aplauso de los presentes llegó cuando Lifschitz afirmó que "el pueblo argentino está dispuesto a hacer más esfuerzos, pero que pongan más los que más pueden".

Proceso gradual. "Lo dijimos en la reunión de gobernadores, donde sugeríamos que se lleve adelante un proceso gradual y territorial a diez años, entendiendo que no se puede tomar esta medida como si no tuviera nada que ver con la inflación, como si fuera un problema técnico".

En ese sentido, el gobernador se refirió al impacto que los aumentos de las tarifas tuviern en estos últimos meses en los bolsillos de todos los argentinos. "Yo comparto el diagnóstico que hace el Gobierno Nacional sobre el régimen de subsidios que existía, que beneficiaba tanto a los sectores marginados como a los que no; y por tanto creo que la decisión de ir actualizando las tarifas es correcta, pero había que hacerlo gradualmente", expresó.

El titular del Poder Ejecutivo de la provincia expresó: "No podemos tratar a todos los sectores de la misma manera. Hay quienes pueden absorber el impacto mejor que otros y en esa línea es que consideramos que podría haberse hecho un plan gradual perfectamente establecido, donde supiéramos cada año cómo iba a impactar, para que no actúe como un freno a la actividad económica, para que no actúe sobre la inflación como está sucediendo".

En ese orden puntualizó en que "la energía que se consume hay que pagarla, pero hay que transparentarla". Y afirmó que "es un tema en el que no tenemos que jugar políticamente".





"Una Constitución más moderna". Al referirse al proyecto de reforma de la Carta Magna provincial, el gobernador apuntó: "Necesitamos una normativa para ponerle límites a las reelecciones indefinidas, para reconocer la autonomía de los municipios, para ampliar los períodos de las comunas, para eliminar privilegios. Necesitamos una constitución con más derechos, más democracia, más ecológica y más moderna".

El gobernador expresó que "con ese ese objetivo" presentó un proyecto en la Legislatura "declarando la necesidad de una reforma parcial de la Constitución. Su contenido, los aportes de los especialistas, constitucionalistas e instituciones de la sociedad civil y políticas, más el aporte de cientos de ciudadanos que a través de las redes dejaron sus sugerencias".

La reelección. "Mi problema en lo personal no es para nada la reelección. Mi problema es lograr una reforma de la constitución que nos permita decir que pudimos hacerla, que fuimos capaces y que nuestros nietos van a tener derechos y garantías que no nosotros no tuvimos. Que somos capaces de soñar e imaginar la Santa Fe del siglo XXI y que somos capaces de plasmarlo en una constitución", agregó.

Narcomenudeo. Otro de los párrafos importantes de su discurso fue cuando abordó el problema del tráfico de drogas. "Llegó el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el llamado narcomenudeo".