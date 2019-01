Lifschitz: "Me hubiera gustado que Macri viniera a recorrer las zonas inundadas"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, volvió a marcar diferencias con el gobierno del presidente Mauricio Macri, no sólo en lo que se refiere a las políticas económicas, sobre las que aseguró que el récord de inflación reveló como "un fracaso", sino también a cómo responde frente a situaciones de crisis como la que padece hoy el norte provincial por las inundaciones.

Lifschitz cuestionó al Macri por no haber visitado las zonas afectadas por los intensos temporales y admitió que le hubiera gustado que visitara la región y ofreciera la ayuda que la Nación puede ofrecer y los lugareños necesitan. "Son modos, estilos que tienen los dirigentes políticos. Yo no me tomé vacaciones, estuve todos estos días recorriendo las zonas".

Con respecto a las inundaciones que afectan al norte provincial, se mostró optimista. "A diferencia de años anteriores, solo ha tomado los tres departamentos del norte, es una situación más manejable", comentó el mandatario santafesino, y añadió: "Hemos resuelto el tema sin mayores dificultades. Hemos tenido alguna asistencia alimentaria y ayuda con vehículos del Ejército".

Asimismo destacó la integración de comités interjuridiccionales con Córdoba, Santiago del Estero y Chaco para abordar el problema. "Es un avance importante, las cuencas hídricas no reconocen límites políticos", destacó Lifschitz, quien ratificó la necesidad de que desde la administración central se tracen "políticas a largo plazo" a fin de que estas cuestiones se resuelvan definitivamente.

"Hay que hacer obras y modificar estructuras de funcionamiento de los sistemas agropecuarios en la Argentina", explicó Lifschitz, y dejó flotando en el aire las dudas que tiene sobre cómo se abordaron desde el gobierno de Macri situaciones similares en otras regiones del país. "No sé cómo está actuando el gobierno en otras provincias", admitió.

Consultado sobre el índice de inflación de 2018, 47,6 por ciento, el más alto en 27 años, Lifschitz fue contundente, no solo habló del "fracaso del modelo económico" de Macri y de el "exceso de confianza" que mostró al abordar la crisis, sino que señaló: "Hoy la inflación nos pone al lado de Venezuela, en un lugar que no querían llegar, pero los datos nos ponen en ese ranking".

"Esto está mostrando el fracaso de la política económica que no ha logrado siquiera cumplir con el objetivo de estabilizar la economía, no hablemos de reducir la pobreza, del desarrollo económico, del crecimiento, pero al menos se esperaba de este gobierno la destreza para manejar las variables de la macroeconomía y estabilizar el proceso inflacionario", concluyó Lifschitz.