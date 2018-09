Lifschitz llamó a ampliar el Frente y a trabajar para que Santa Fe "no vuelva al pasado"

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió hoy en Santa Fe con intendentes, presidentes comunales y dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social de toda la provincia y llamó a abrir el Frente Progresista "a los jóvenes, independientes, y a la sociedad civil que quiera ser parte de un proyecto de futuro".

El mandatario convocó a redoblar los esfuerzos para que "Santa Fe no vuelva al pasado". "Tenemos todo lo que la Argentina le está reclamando a una fuerza política: somos una propuesta ética con capacidad de gobierno demostrada", señaló.

"Los intendentes y presidentes de comuna del Frente son nuestra presencia permanente en el territorio. Nada de lo que hacemos desde el Gobierno de la provincia podríamos hacerlo si no estuvieran ustedes trabajando y llevando esas iniciativas a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia", dijo Lifschitz en el comienzo de su discurso.

"En este tercer gobierno del Frente hemos logrado aceitar ese vínculo con las autoridades locales y nos ha servido a todos. La idea de hoy es que podamos conversar para tener una visión integral de los problemas que se nos presentan y cómo enfrentarlos; los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante", remarcó.

En referencia a la situación nacional, el gobernador aseguró que "atravesamos una situación crítica que no sabemos cómo va a evolucionar. Hay un marco de incertidumbre grande pero no hay dudas de que la situación es delicada en la estructura económica y social de la Argentina. Estamos en un proceso profundamente recesivo con una altísima inflación que impacta sobre los salarios y la actividad económica de las pequeñas empresas".





En este sentido, destacó que el gobierno de la provincia ha "adoptado una actitud responsable frente al gobierno nacional, de diálogo permanente. Hemos sido críticos pero hemos acompañado y ayudado, y estamos dispuestos a sostener la gobernabilidad porque lo peor que podría pasar es que un gobierno abandone el mandato antes de lo establecido".

Sin embargo destacó que en ese panorama, Santa Fe se destaca porque "podemos demostrar una realidad distinta y esto tiene que ver con la herencia recibida porque venimos consolidando un proyecto de trabajo sostenido en 11 años, para transformar la provincia. Los cambios llegaron a Santa Fe hace 11 años. Hasta ese momento esta era una de las provincias más atrasadas en educación, salud y justicia. Nosotros hemos profundizado esas políticas y llevado a una nueva escala de aplicación en el territorio".

El futuro del frente

Por otra parte, el gobernador se refirió a la "nueva etapa" que comienza a nivel político y recordó que el Frente tiene "un compromiso con el futuro, un proyecto, una historia y estamos orgullosos de ella; provenimos de partidos políticos que han levantado banderas de ética y democracia, y nosotros hemos sido fieles a ellas, supimos interpretar la historia para llevarla al futuro".

"No vamos a dar un paso atrás, no queremos volver al pasado", advirtió, al tiempo que reconoció que "a pesar de los logros de la gestión, el escenario político es complejo y no tenemos que perderlo de vista: saber cuáles son nuestras fortalezas y lo que nos falta; y lo que nos falta es abrir el espacio del Frente a hombres y mujeres que vienen de otras tradiciones pero con un compromiso social desde la participación comunitaria, las instituciones, los ciudadanos comunes, los jóvenes y las mujeres".

"El Frente tiene que ser el espacio político de convocatoria de los jóvenes, las mujeres y los referentes civiles que acuerden con nuestro proyecto, tenemos que invitarlos, igual que a los ciudadanos que quizás hoy no se sienten representados por la política. Tenemos que abrir espacios de participación para ellos", insistió.

Por último, Lifschitz reiteró que "no tengo ninguna duda de que somos el futuro y somos buena parte de lo que la Argentina le está reclamando a la política: una propuesta ética con capacidad de gobierno y gestión. Tenemos todo lo que hay que tener".