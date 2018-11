"Todos confiamos en que hay salida de la crisis. Estoy seguro de que la salida no es por el fondo, sino que es por el frente", resaltó ayer el gobernador Miguel Lifschitz, en un juego de palabras que podría transformarse en el eslogan de campaña del Frente Progresista, inmerso en estos días en definiciones cruciales en pos de definir al candidato para retener el poder en la Casa Gris, que ostenta desde 2007.

Lifschitz aprovechó la tribuna que montó en el Salón Blanco de la Gobernación, donde presentó el Acuerdo Santafesino por la Producción, el Trabajo y la Innovación, para marcar diferencias con el gobierno de Mauricio Macri en el enfoque económico de gestión frente a empresarios y gremialistas de toda la provincia.

"Este es un buen momento para pensar el futuro, porque no se sale de las crisis dando un manotazo de ahogado, sino que se sale imaginando un futuro posible y encontrando la salida del laberinto. Todos confiamos en que hay salida de la crisis. Estoy seguro de que la salida no es por el fondo, sino que es por el frente", resaltó Lifschitz.

"La salida es buscando propuestas superadoras y volviendo también a las buenas cosas de nuestra historia. Una de ellas es recuperar el rol del Estado, un rol estratégico que debe cumplir el Estado, que debe estar presente en lo social y en lo económico; que dialogue con el sector privado para volver a recuperar el valor de la industria nacional, de la producción nacional y del empresariado nacional. Sin ignorar que vivimos en un mundo global, que la economía también tiene que abrirse al mundo pero que tiene que abrirse de manera inteligente y que debemos proteger nuestro propio capital productivo", agregó el gobernador santafesino.

Luego del acto, en diálogo con los periodistas, Lifschitz profundizó los argumentos vertidos en el escenario, todos ellos en contraplano al ideario económico de Cambiemos. Pero insistió en que para que el Frente Progresista se presente como una opción competitiva en las elecciones del año que viene también tiene que hacer atractiva una compulsa interna que dirima al candidato que presentará la coalición oficialista para intentar gobernar cuatros años más la provincia.

Para esa misión ya está lanzado Antonio Bonfatti. Aunque ayer, en declaraciones radiales, el ex gobernador salió con una frase de ocasión. "No hay fechas programadas para ver quienes serán los candidatos a la Gobernación", dijo. Tras la insistencia de los periodistas, Bonfatti ensayó otra gambeta clásica. Dijo que "por el momento está recorriendo la provincia, charlando con distintos referentes del Frente Progresista".

Fuera de Bonfatti, en el Frente Progresista se bajaran otros nombres, casi todos surgidos desde el laboratorio político que trabaja al lado de Lifschitz. Se mencionó, por caso, a Maximiliano Pullaro, su ministro de Seguridad y de orientación radical. También, como publicó ayer La Capital, hay sondeos para impulsar a la intendenta Mónica Fein a competir con Bonfatti.

La que sí mostró cero miedo escénico fue Alicia Ciciliani, ministra de la Producción, quien ayer dijo no tener problemas en encabezar una lista de precandidatos. "Me encantan todos los desafíos. Estoy en política desde hace 40 años y hay que estar preparada para asumir cualquier propuesta", voceó la funcionaria desde una radio rosarina.

La idea en el socialismo (Lifschitz es el más convencido) es presentar una interna que resulte atractiva para el electorado, ya que del otro lado, en el peronismo, la compulsa asoma muy interesante y con varios candidatos anotados: Omar Perotti, María Eugenia Bielsa y Leandro Busatto, entre otros.

Por lo pronto, Lifschitz todavía lamenta no haber podido ser candidato a gobernador, ya que no prosperó la reforma constitucional que lo habría habilitado para ir por la reelección. "Me hubiese gustado ser candidato", dijo. ¿Y si va en otra categoría?, le preguntaron. "No lo tengo definido, creo que lo importante para mí es concluir y cerrar la gestión con una buena nota de los santafesinos", subrayó.