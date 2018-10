"Ya le hicimos llegar al ministro (Rogelio) Frigerio una nueva propuesta. Esta vez actualizada con nuevo parámetros. Y vamos a hacer esa presentación ante la Corte", explicó.

>> Leer más: Santa Fe vuelve a la Corte para reclamar la deuda de la Nación

Ante la consulta sobre cuáles son esos nuevos parámetros, contestó: "Tomamos la idea inicial de bonos y de obra, pero lo actualizamos de acuerdo a la inflación que se ha producido a lo largo del año".

Asimismo, afirmó: "También planteamos cláusulas de ajuste que no estaban previstas en la propuesta inicial. La idea que nos habían propuesto de que no iba a haber mas inflación en la Argentina obviamente ya no es confiable, creíble ni sustentable. Cualquier propuesta seria debe tener cláusulas de reajuste de acá para adelante".