El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, remarcó hoy en materia de seguridad "estamos mucho mejor que otros años" y resaltó, respondiendo a una de las frases de campaña del candidato peronista Omar Perotti, que "conducir a la policía es una propuesta pobre en materia de seguridad porque es una obligación del gobernador, me parece que sería bueno que me digan que otra cosa van a hacer".

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Lifschitz fue consultado sobre la crítica del candidato peronista Omar Perotti -quien en su discurso de campaña plantea que él sí "va a conducir a la policía" si llegab a la gobernación- y al respecto dijo: "Me parece pobre como propuesta de seguridad porque me creo que es obvio que conducir a la policía es obligación del gobernador. Pero si no hay críticas para ninguna otra área de gobierno quiere decir que hemos andado muy bien. En seguridad lógicamente que siempre se puede criticar, pero creo que hemos avanzado en estos años, que estamos mejor de lo que estábamos antes".

Tras destacar que la provincia cuenta hoy con "una policía mejor que la que teníamos antes" con "más móviles, policías mejor entrenados, una justicia penal mejor que la que había antes y una cantidad de plazas carcelarias que antes no existían", entre otros aspectos, el gobernador fue categórico: "Esto es todo lo que podemos mostrar como acción concreta, que me cuente cualquiera de los candidatos qué van a hacer además de conducir a la policía".

Al señalarle que la crítica de la oposición es que los indicadores de violencia son negativos superan la media nacional, el gobernador destacó: "Los resultados son positivos porque son mejores que los que teníamos unos años atrás. Hemos ido mejorando".

Sobre cómo veía el escenario de cara a las elecciones provinciales del 16 de junio, Lifschitz analizó: "Lo vemos con optimismo porque la elección después de las primarias entró en una etapa mucho más clara en cuanto a las opciones. Creo que el candidato del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, viene posicionándose según todas las encuestas de opinión, en el primer lugar".

"Hay una elección polarizada contra el peronismo -amplió el titular de la Casa Gris-, pero creo que hay una mayoría silenciosa que valora nuestro trabajo, nuestras obras, la gestión, la salud, la educación, el respeto a las instituciones, la transparencia y la cantidad de obras hechas como nunca antes"

Consultado sobre los dichos de Antonio Bonfatti, quien señaló que si el peronismo volvía al poder en la provincia se corría el riesgo de perder derechos, Lifschitz acompañó: "No es cuestión de generar pánico sino de mostrar realidades. Todos recordamos la realidad de Rosario con 24 años de peronismo, donde Perotti fue alto funcionario de esos gobiernos. Se privatizó el Banco de Santa Fe, es un dato incontrastable y el presidente de la Comisión privatizadora fue Omar Perotti, se privatizó Aguas Provinciales, se le descontó sueldo a los empleados públicos, no se pagaba el 82 por ciento móvil".

"Son pruebas concretas -prosiguió el gobernador-, no estamos imaginando cosas. Durante el, kirchnerismo se le sacó el 15 por ciento de coparticipación y estuvimos peleando ocho años contra el gobierno para recuperarlo".

Acerca de si la aparición en escena de la fórmula Fernández-Fernández ponía en riesgo la candidatura de Roberto Lavagna, Lifschitz analizó: "No, la candidatura está firme, ,lo que ocurre es que la polarización existe y es muy poderosa, y los intereses que están detrás de cada uno de los polos de este esquema son poderosos. Pero la Argentina necesita salir de esta polarización, sino vamos a repetir el mismo escenario del 2015. La misma discusión con casi los mismo protagonistas y con el mismo debate que nos trajo hasta aquí".

Sobre el debate de los candidatos a intendente de Rosario destacó: "Me parece que fue superior Pablo Javkin. Fuie concreto, no se metió en las chicanas, no respondió agravios, pero fue muy preciso en sus propuestas. Claramente es el que aparece con más propuestas para el futuro"·