Lifschitz: el único capaz de atraer al electorado no peronista es Lavagna

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ratificó ayer la buena sintonía socialista con Roberto Lavagna, quien anunció que mantendrá su precandidatura presidencial por Consenso 19 luego de que Alternativa Federal (AF) se reuniera sin él y convocara a una interna. Para el jefe de la Casa Gris, el ex ministro de Economía nacional es, en la actualidad, el único dirigente en condiciones de atraer a un electorado no peronista.

“Nuestra voluntad y decisión es ir para adelante con la candidatura de Lavagna, ampliando este espacio (Consenso 19) y dialogando con todos, sumando sectores y buscando mayores niveles de consenso”, dijo Lifschitz al salir, pasado el mediodía, del encuentro realizado en las oficinas porteñas de Sergio Massa (Frente Renovador, FR).

En ese marco, Massa; los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador nacional Miguel Pichetto mantuvieron una cumbre, sin la presencia de Lavagna, en la que ratificaron que el precandidato presidencial de AF se dirimirá en las Paso. Y convocaron a Daniel Scioli, otro aspirante a la Casa Rosada, y al conductor televisivo Marcelo Tinelli (ver aparte).

El socialista, en tanto, dejó en claro que concurrió al encuentro en representación de Consenso 19, el espacio que integra con Lavagna y Margarita Stolbizer, líder del GEN. Luego se reuniría nuevamente con el ex ministro, en el cierre de una jornada frenética.

“Conversamos acerca de criterios para pensar un proyecto común de cara a las elecciones de agosto y octubre próximos. Hay coincidencias y apreciaciones que, por el momento, son dispares. Pero seguiremos dialogando con ellos (por Alternativa Federal) y otros sectores”, agregó Lifschitz sobre la cumbre.

Convencimiento

Lo cierto es que el socialista emprendió el regreso a la bota santafesina (encabezó un acto en la capital provincial al caer la tarde) convencido de que Lavagna continúa parado como postulante presidencial. “No tiene vuelta atrás, es una decisión que le costó mucho tomar, incluso por cuestiones personales. Sabía que el tema (por las tratativas con AF) todavía no estaba resuelto y que había muchas negociaciones y operaciones políticas en el camino”, comentó anoche a La Capital un habitual transeúnte de los pasillos de la Gobernación.

En ese sentido, también aconsejó no hablar de ruptura ya que con Alternativa Federal “sólo hay una mesa de negociación que continúa abierta”. Y precisó: “Pedimos programas de gobierno y reglas claras, mientras que del otro lado propusieron «que vengan todos» e ir a unas Paso. Por eso el estancamiento (de la negociación)”.

Frente a una jugada de Schiaretti que parece alimentar las expectativas de Cambiemos de subir al ring a una oposición dividida, en el socialismo admitieron: “(Lo de Scioli y Tinelli) Fue sorpresivo y claramente busca un efecto mediático. No tenemos nada que ver con esos nombres. Creemos que Lavagna es el único dirigente con capacidad para avanzar en un electorado no peronista, cuenta con ese valor agregado. No es serio que el tercer espacio luzca como un rejunte. Además, termina alimentado la grieta”.