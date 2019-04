"Yo no lo voté (a Mauricio Macri), tengo diferencias, siempre fui crítico del gobierno, pero tenía dos expectativas, que iban a ordenar la macroeconomía, porque se suponía que eran expertos en eso, que venían con un equipo muy sólido y tuvieron un apoyo del mundo, de los países más poderosos, del G20, todas las condiciones estaban dadas para que lograran lo que lograron todos los países de Sudamérica, salvo Venezuela, pero no fue así, pasados tres años y medio no solo no pasó sino que ni nos acercamos a ese objetivo, al contrario nos alejamos más"