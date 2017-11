Lifschitz: "El gobierno nacional tiene la obligación de acordar con la provincia"

El gobernador Miguel Lifschitz señaló esta tarde que Santa Fe "no tiene problemas" para hacer frente al pago de sueldos y aguinaldo, y remarcó que se está trabajando "en los números" de lo que serán los aumentos de las tarifas de agua y electricidad.

Lifschitz se refirió nuevamente a la firma del consenso fiscal y el acuerdo con la Nación por el pago de la deuda por coparticipación, y al respecto señaló que "el gobierno tiene la obligación, para cumplir con el acuerdo, de acordar con la provincia. Eso no excluye que nosotros seguimos el trámite en la Corte, porque le pedimos al máximo tribunal que fije el monto y un plazo perentorio. Podría darse que tal vez la Corte antes de ese plazo tome una determinación. Y si ese plazo no se cumpliera satisfactoriamente seguirá la acción en la Corte".

Respecto a si el resto de los gobernadores cumplirá el pacto con respecto a lo que firmó Santa Fe, en declaraciones a Canal 5 el gobernador indicó: "No puedo dar garantías ni poner la mano en el fuego. Pero de hecho está la firma de todos, así que esperamos la solidaridad de todos. La verdad es que el resto de los gobernadores renunció a sus reclamos del 15 por ciento. Nosotros teníamos un fallo, los demás no, pero tenían un juicio casi ganado porque el antecedente de Santa Fe las habilitaba. Sin embargo todas renunciaron. Por eso digo que, después de Buenos Aires, si se cumple ese punto del acuerdo, Santa Fe será la más beneficiada".

Al recordársele que iba a registrarse un aumento de tarifas a nivel nacional, LIfschitz fue consultado sobre qué pasaría en Santa Fe. "Estamos esperando una notificación oficial sobre el tema de la tarifa eléctrica mayorista para tomar una determinación respecto a nuestras propias tarifas. Seguramente antes de fin de año vamos a hacer alguna propuesta para el caso de la luz y la del agua. Estamos trabajando en los números", dijo.

Consultado sobre si la provincia tenía inconvenientes en hacer frente al pago de los sueldos y el aguinaldo, el gobernador fue contundente: "No, no ha habido ni habrá problemas, por lo menos mientras las condiciones de la economía no se alteren sustancialmente, Santa Fe es un provincia bien posicionada, equilibrada. Esperemos que por estas horas se aprueba el presupuesto y no prevemos situaciones de dificultades".

Sobre las perspectivas laborales en Santa Fe para el 2018, el titular de la Casa Gris comentó: "Somos quizás una provincia con situaciones privilegiadas respecto de otras provincias, en torno a lo que es su economía, que es muy diversificada, en cuanto a que hay una situación buena para el sector agropecuario, que genera mucho impacto sobre la actividad comercial, de servicios, moviliza la economía. Estimamos para Santa Fe una situación de crecimiento moderado y una situación estable de la economía, sin un gran repunte pero tampoco sin situaciones críticas. Depende mucho de la evolución de la economía nacional".