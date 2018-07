El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, intentó esquivar esta tarde su opinión sobre una posible candidatura a presidente en 2019 al decidir que esa posibilidad "no está" en sus planes, aunque también se mostró entusiasmado en la chance de "poder construir o plantear una alternativa para el 2019". Y también deslizó: "Es como si a un jugador le preguntan si le gustaría jugar en la selección. ¿A quién no le gustaría hacerlo".

En declaraciones a la prensa en la capital provincial tras participar del acto conmemorativo del 24º aniversario del atentado a la sede de la Amia, a Lifschitz le preguntaron si se estaba ante la presencia de un próximo candidato a presidente y al respecto dijo que "no, obviamente que estamos entrando en términos electorales y suele haber especulaciones".

"Hay dirigentes que dan opiniones, pero yo tengo un fuerte compromiso con la provincia, me queda todavía un año y medio de mandato, es un tiempo prolongado, con situaciones que no van a ser fáciles, sobre todo en este segundo semestre porque los problemas económicos de Argentina también van a incidir sobre Santa Fe. Así que mi responsabilidad y mi compromiso están aquí", amplio el titular de la Casa Gris.

Cuando le preguntaron si consideraba que algunas políticas que había implementado en la provincia durante su gestión podían replicarse a nivel nacional, Lifschitz expresó: "Creo que sí, hay muchas cosas que podían extenderse al ámbito nacional. Por ejemplo, convocar a un Consejo Económico y Social para sentar en una misma mesa a sectores de la producción, el trabajo y la sociedad civil para discutir políticas de Estado, compartir un diagnóstico y buscar un consenso sobre las medidas económicas que hay que llevar adelante".

"Otra cuestión -amplió el mandatario santafesino- sería reforzar la obra pública, al contrario de lo que plantea el Estado nacional hoy, sería una muy buena medida en este momento. Porque aparte eso genera empleo y moviliza la economía. Y como eso muchas cosas. Pero bueno, a mí me toca dirigir la provincia y al presidente Macri gobernar la Nación".

En el cierre del diálogo, cuando le indicaron que no lo confirmaba pero que tampoco descartaba una posible candidatura, el gobernador disparó: "Uno nunca puede descartar una posible candidatura, es como si a un jugador de fútbol le preguntan si quiere jugar en la selección. ¿Quién no va a querer jugar en la selección? Pero creo que hoy no está en mis planes, no está en la realidad de nuestro escenario político, hoy estamos muy concentrados en la gestión de la provincia de Santa Fe y en darle continuidad al proyecto progresista para la próxima etapa".

Y como remate de la charla destacó: "Esto no quiere decir que no esté comprometido en contribuir con otros dirigentes en poder construir o plantear una alternativa para el 2019".