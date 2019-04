Lifschitz dijo que Macri y Cristina "fueron autoritarios, centralistas y poco federales"

El gobernador Miguel Lifschitz afirmó que la provincia de Santa Fe "no tuvo buenas relaciones" ni con Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta ni con el actual gobierno encabezado por Mauricio Macri. También se refirió a la necesidad de conformar una alternativa electoral a nivel nacional sumando a otros sectores políticos y gremiales.

Asimismo, dijo que "se vienen cuatro años muy difíciles si el gobierno de Cambiemos no tiene un plan B", y explicó: "No hay una ilusión de que algo podría cambiar en el enfoque de la economía y de la política en general de este gobierno y eso es muy negativo".

Lifschitz no ahorró críticas a Macri y a Cristina. "Los dos gobiernos tenían proyectos distintos, pero los dos fueron muy centralistas, muy autoritarios en cuanto a las políticas, muy poco federales a la hora de definir prioridades en políticas públicas", señalo el mandatario provincial, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del frente Progresista Cívico y Social.

"A tres años de gobierno macrista, estamos peor de lo que estábamos antes".

En declaraciones al programa "Ricciardino 830", que se emite por La Ocho, el titular del Ejecutivo provincial ratificó su apoyo a Roberto Lavagna como candidato a presidente. "Es la mejor figura, por trayectoria y capacidad. El tiempo electoral es muy corto, pero si hay generosidad y entendemos la urgencia del momento, es probable que lleguemos a tiempo", agregó.

También cuestionó al gobierno nacional por no tener políticas más federales. "Eso no estuvo antes. con el kirchnerismo, y no está ahora. Es un desafío pendiente. Por eso, una de las bases del proyecto que queremos armar a nivel nacional involucra a los gobernadores. Hay una gran cantidad de gobernadores que hicieron una buena gestión que pueden hacer un gran aporte", afirmó.

"Se generó una gran ilusión con el proyecto del PRO, pero en realidad no fue una ilusión, fue un espejismo. Una idea equivocada de que con un gobierno de empresarios o de Ceos de empresas era suficiente para reactivar la economía y generar empleo y resolver los temas de corrupción", disparó contra la administración de Macri.

"La última parte del gobierno kirchnerista ayudó a que este proyecto del PRO accediera al poder, pero en poco tiempo quedó claro que todo lo que proponían eran espejitos de colores", insistió Lifschitz, y abundó: "No había un proyecto capaz de reactivar la economía de verdad. A tres años de gobierno macrista, estamos peor de lo que estábamos antes. Hay más pobreza, desempleo, recesión y más deuda externa. La política económica ahoga a la actividad económica. Estamos muy mal y la gente lo siente.", agregó.

