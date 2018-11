Lifschitz dijo que el bono de fin de año "es un manotazo de ahogado, no resuelve nada"

El gobernador Miguel Lifschitz atacó con dureza al bono de 5 mil pesos anunciado por Nación en un acuerdo con la CGT que debería pagarse a todos los trabajadores del país.

"Es un manotazo de ahogado, una medida de coyuntura que no resuelve ningún problema. Le sirve a la CGT para levantar un paro que no quería hacer y le sirve al gobierno para no tener un paro a fin de año que hubiera sido inconveniente", afirmó el mandatario provincial.

Lifschitz brindó declaraciones a la prensa tras la inauguración de la flamante traza del bulevar Seguí entre Valparaíso y Felipe Moré, en la zona oeste de la ciudad.





miguel.jpg Lifschitz tras la inauguración de la nueva traza de bulevar Seguí. Foto: Twitter @LaOchoam830



"El bono de fin de año no resuelve el problema de los trabajadores. Está claro que muchas empresas no están en condiciones de pagarlo. Este bono no debe extenderse al sector público y menos a las provincias y municipios que tenemos regímenes autónomos. Santa Fe es el único distrito de Argentina que tiene cláusula gatillo que se aplica mes a mes", agregó.





El gobernador también fue consultado sobre la propuesta que hizo el intendente de Santa Fe, José Corral, para que Nación pague la deuda que tiene con la provincia con fuerzas federales. "Es sorprendente lo que hacen algunos para obtener unos centímetros de prensa o algún título en el diario. Es absurdo, ridículo. Es como si yo le pagara la coparticipación a Corral con fuerzas policiales".



"Si le interesa tanto, se lo voy a ofrecer. Las cosas hay que plantearlas con seriedad. Una cosa es la seguridad, la responsabilidad que tienen las fuerzas nacionales, que pagamos todos los argentinos, y otra cosa es la deuda de Nación, que tiene que ser pagada en efectivo o con cosas materiales que compensen a Santa Fe todo lo que perdió en estos años", añadió.