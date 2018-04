El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, resaltó esta tarde que "hoy se puede asegurar que la mayoría de los líderes las organizaciones delictivas en Rosario "o murieron en enfrentamientos, o la mayoría están presos y condenados en muchos casos", al tiempo que destacó que el objetivo en materia de seguridad es ir "por las segunda y terceras líneas de esas organizaciones, que son entre 30 y 50 personas, que están identificadas, para que sean juzgados y condenados como pasó con Los Monos".

>> Fiscales y Justicia federal: Tras indicar que en la lucha contra la violencia en la provincia es vital el rol de la policía, el gobernador recalcó que también lo es el de los fiscales, "porque tienen un rol clave y porque ya no hablamos tanto de prevención sino del esclarecimiento de estos hechos".

>> También se refirió a la necesidad de un mayor trabajo "de articulación entre la Justicia provincial y la federal porque en ese hueco que queda entre las dos se vas filtrando muchas de estas situaciones. El delito más importante es el narcotráfico y ahí tiene que actuar la Justicia Federal. Por diversos motivos no se logra que esto sea oportuno y efectivo o que la Justicia Federal esté en el lugar donde tiene que estar en el momento que se la necesite. No hablo de falta de vocación o de mala voluntad, sino que no hay estructura suficiente y eso hay que mejorar".

>> La lucha contras las bandas organizadas: El titular de la Casa Gris se refirió luego a la continuidad de la lucha contra las bandas organizadas y al respecto indicó que "tenemos que enfocarnos en ese círculo rojo, que es pequeño, de 30, 40 o 50 personas con antecedentes, que están identificados. Estoy seguro que el jefe de la Policía de Investigaciones, Daniel Corbellini, podría darnos el listado. Y seguramente los fiscales de Rosario también los tienen. Ahora hay que cerrar el cerco y lograr que estas personas tengan los juicios y las condenas que correspondan, como los tuvieron Los Monos".

>> Lifschitz fue contundente al indicar luego que "hoy podemos asegurar que quienes comandaban las organizaciones delictivas en Rosario, sin hablar de aquellos que perdieron la vida en estos enfrentamientos, la mayoría están presos y condenados en muchos casos. Ahora hay segundas y tercera líneas y tenemos que ir por ellos".

>> La relación con Nación por la deuda: En declaraciones al programa Los días contados, que se emite por Canal 5, el gobernador se refirió a a las idas y venidas respecto al ofrecimiento del gobierno de Mauricio Macri de pagar la deuda por coparticipación con bonos y obras. Sobre el particular dijo que"estamos lejos aunque seguimos avanzando. No es cuestión tampoco de que por un plazo formal vayamos a perder la posibilidad de una negociación".

>> "La Corte fue informada sobre el atraso, pero vamos a agotar en las próximas semanas esta instancia de buscar acercamientos hasta un punto razonable para nosotros. La responsabilidad no la voy a tomar solo sino que la voy a compartir con la Legislatura. Estamos tratando de llegar al mejor acuerdo posible y si no nos queda siempre el resorte de volver a las medidas de la Corte".

>> La reforma constitucional: Lifschitz planteó sobre este tema y dijo que el mismo "no es nuevo y ya se habló mucho". Por eso pidió a los legisladores que haya madurez y que por primera podamos dar un ejemplo de que no estamos mirando el corto plazo, sino que miramos el futuro, que buscamos un acuerdo para el futuro de todos los santafesinos. Porque con todos los argumentos que me han dado, si no es ahora no es nunca. Y el tema de la reelección no lo pongo como condición. Eso lo resolverá la Constituyente. Me gustaría por eso que el tema se debata".

>> La frustrada sesión en el Congreso para frenar los tarifazos: "No conozco exactamente si había un proyecto de consenso pero hubiera entrado y dado quórum. Me parece que es un tema que debe discutirse nacionalmente, porque es algo que nos repercute a todas las provincias, pero quedó claro que tiene que ver con una estrategia nacional que debe ser discutida. Si el gobierno no está dispuesto a ecuchar, a repensar o reformular la estrategia, me parece que el Congreso Nacional es un buen ámbito", resaltó el gobernador.