El gobernador Miguel Lifschitz sigue sin oficializar cuál es el rumbo político que tomará pensando en las elecciones de este año. Asegura que todavía no definió qué participación tendrá en el armado de una alternativa a nivel nacional o, si bien, se quedará a disputar alguna banca en la provincia. No obstante, reconoció que "si hay algo que me entusiasma de estar en la Cámara de Diputados es participar del debate de la reforma constitucional".

"El 22 de febrero vamos a saber quiénes son los candidatos. No tengo una decisión tomada", aseguró.

El jefe de la Casa Gris también remarcó la importancia de las elecciones primarias (las PASO). "Soy partidario de las internas porque movilizan la militancia a convocar a distintos sectores, pero tampoco hay que inventarlas".

Y agregó: "En el caso del Frente Progresista es una candidatura muy instalada (la de Antonio Bonfatti) porque ya ha sido gobernador y no ha salido otra figura para competir".

"La interna da posibilidad de debate y de sumar más miradas", sostuvo en diálogo con Aires de Santa Fe, a la vez que advirtió que "si las internas son muy fuertes o violentas, después esos votos no se suman en la general. Hay que tener cuidado".

Por otro lado, al ser consultado sobre la precandidatura a gobernador por Cambiemos de José Corral, Lifschitz admitió que "es legítimo para cualquier dirigente". Sin embargo, le tiró un dardo. "Le recomendaría que no se olvide de su ciudad, hay muchas cosas y problemas por resolver. Es bueno que recorra la provincia, que la conozca y que genere proyectos", expresó.

Vale indicar que sobre el próximo candidato a senador por el departamento La Capital por el FPCyS evitó brindar nombres, pero Lifschitz tampoco negó que se baraje el nombre de Pablo Farías, actual ministro de Gobierno de la provincia.