Lifschitz deslizó que hay "algún margen" para mejorar la oferta salarial a los maestros

El gobernador dijo que la propuesta del 16 por ciento que le hizo la provincia a los docentes es "la mejor del país" y, sin embargo, no la aceptaron. No obstante, aclaró que "Santa Fe no es una isla y no puede alejarse del contexto nacional".