El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, negó hoy los rumores que lo acercan al PJ Federal y aseguró que no es tiempo de "aventuras políticas", ratificó su pertenencia al socialismo y se diferenció del justicialismo: "Nosotros vamos por otro lado".

"¿Si estaría dispuesto a integrar una fórmula del peronismo federal? No. Creo que se lanzaron algunas especulaciones a partir de algún comentario que hizo uno de los integrantes de ese sector político. Hoy es un tiempo de ocuparse de otras cosas. No creo que esté el clima social ni de la opinión pública para hablar de candidaturas o aventuras políticas. Al margen, el peronismo deberá reconfigurarse, definir nuevos roles, nuevas propuestas, candidatos. Nosotros vamos por otro lado", afirmó el mandatario provincial en radio La Red.

Lifschitz cerró así una puerta que la semana pasada había dejado entreabierta el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuando en su visita a Rosario expresó que le gustaría sumar a su par santafesino a alianza con vistas a las próximas elecciones.

"Los propios anuncios del gobierno nos están diciendo que los próximos meses van a ser, probablemente, peor que los actuales"

"No sólo puede ser. A mí me gustaría que así sea. Si puede ser o no, no lo puedo decir ahora. Pero trabajo para que eso sea posible porque creo que con el peronismo, y soy peronista, no alcanza (para vencer en 2019)", afirmó el mandatario norteño, en su paso por la ciudad para participar del Congreso de la Soja.

En otro orden, Lifschitz pronosticó un futuro inmediato "complejo" en lo social a partir del impacto de la inflación y reconoció que la quita de subsidios que se plantea en el Presupuesto 2019 lo obligará a aplicar aumentos.

"La situación actual es muy complicada, con perspectivas muy poco optimistas. Porque los propios anuncios del gobierno nos están diciendo que los próximos meses van a ser, probablemente, peor que los actuales. Evidentemente, vamos a tener unos cuantos meses, hasta entrado el año próximo, con una situación muy compleja en lo social", afirmó.

Por último, el gobernador se refirió a la quita de los subsidios en el transporte por parte del gobierno nacional, lo que redundará en el incremento del costo del boleto. "El aumento en el transporte va a ser inevitable. Obviamente, las provincias trataremos de hacer algún esfuerzo para cubrir alguna parte de esos subsidios, pero va a ser imposible cubrir la totalidad", cerró Lifschitz.