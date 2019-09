El ministro de Economía, Gonzalo Saglione —por directivas del gobernador Miguel Lifschitz—, envió ayer una carta a la Comisión de Transición establecida por el gobernador electo, Omar Perotti, para que designen a las personas que participarán en la confección del presupuesto 2020 que debe ser enviado a la Legislatura antes del 30 de septiembre.

"Como el presupuesto 2020 se va a ejecutar en otro gobierno, es razonable que lo podamos elaborar con pautas compartidas, porque, además, en la Legislatura se va a necesitar del acuerdo de ambos sectores políticos para su aprobación", explicó el gobernador.

En la carta, se le solicita a la Comisión de Transición que "den instrucciones de quiénes van a ser las personas de referencia en temas presupuestarios que va a interactuar con el Ministerio de Economía para elaborar una propuesta previamente acordada para enviar a la Legislatura", precisó el gobernador.

Los delegados de Perotti no concuerdan por ahora con esta idea de Lifschitz: sostienen que con los problemas de variables macroeconómicas que soporta el país y la provincia, es preferible que el presupuesto 2020 sea redactado por el nuevo gobierno que se instalará en la Casa Gris el próximo 10 de diciembre.

Rubén Michlig, uno de los encargados por Perotti de manejar la transición con Lifschitz, dijo ayer que recibieron la notificación que les envió Saglione, pero ratificó la idea del gobernador electo de elaborar ellos mismos la ley de presupuesto, aunque no cerró la puerta a una futura discusión para llegar a un acuerdo.

"Lo hablamos con Saglione y le comunicamos que entendemos conveniente esperar un tiempo para formular el presupuesto, en función del contexto económico actual y conforme a los lineamientos que impondrá el próximo gobierno nacional", afirmó ayer Michlig a LaCapital. "De todos modos, seguiremos conversando", añadió el ex coordinador de Gabinete de la gestión de Jorge Obeid.

El diputado provincial Leandro Busatto, otro de los dirigentes que designó Perotti para la transición, también puso sus reparos a la convocatoria realizada por Lifschitz para armar en conjunto el presupuesto. "Seguiremos conversando, pero lo más lógico sería que (el presupuesto 2020) lo elaboremos nosotros", dijo el legislador, y agregó que una de las posibilidades es "reconducir el presupuesto 2019" hasta tanto armen y aprueben en la Legislatura un nuevo texto para el año que viene.

Por lo pronto y pese a los reparos del futuro oficialismo, la administración Lifschitz sigue con su potestad de enviar leyes al Parlamento santafesino, pero requiriendo la opinión del gobernador electo. Es que junto con el presupuesto se suele enviar la ley Tributaria, que establece la modificación y adecuación de los tributos, y sobre este tema también se ha pedido instrucciones o propuestas para definir qué pasos seguir.

"Queremos saber si prefieren que la enviemos ahora o quieren hacerlo después del 10 de diciembre, ya que en este caso no hay plazos establecidos, aunque si no se envía con suficiente antelación, las medidas aprobadas pueden no ser aplicadas desde enero de 2020", explicó Lifschitz.

En coincidencia, Saglione explicó que "si bien al actual gobierno le cabe la responsabilidad institucional de elevar el proyecto de presupuesto, este va a ser ejecutado por otro gobernador, por eso, en un hecho que es inédito, hemos formalizado nuestra predisposición para que los lineamientos de ese presupuesto sean definidos por el gobernador que va a tener la responsabilidad de ejecutarlo".

"Cuidamos la institución presupuestaria, entendemos que el presupuesto 2020 debe contener las prioridades políticas de la próxima gestión, y el deber de formularlo con debida antelación para que el 1º de enero el gobernador electo cuente con presupuesto, por eso enviamos la nota por la cual ponemos a disposición los medios para incluir tales prioridades", concluyó Saglione.