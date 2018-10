Lifschitz aseguró que "por ahora" no firmará el nuevo pacto fiscal con Nación

El gobernador pidió "no tensar la cuerda" con los aumentos.

El gobernador Miguel Lifschitz confirmó que "por ahora" no firmará el nuevo pacto fiscal con Nación porque se opone al impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales y también a la eliminación del fondo sojero. También pidió "no tensar la cuerda", al cuestionar el ajuste económico y medidas como la suba del gas. Y reiteró de "demagógica" la decisión del intendente de Santa Fe, José Corral, de congelar salarios públicos hasta el mes de diciembre de este año.

Al referirse a la firma del Presupuesto 2019 que propone el gobierno nacional, el mandatario dijo que "por ahora no" firmó la agenda porque, explicó, "hay una serie de puntos de ese consenso con los cuales nosotros no estamos de acuerdo".

"En todo caso, cuando a esos puntos los trate el Congreso y los defina, podremos entonces firmar ese consenso fiscal 2018, que incluye, por ejemplo, la aplicación del impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales", aseveró Lifschitz.

El gobernador también calificó a ese impuesto de "arbitrario y anticonstitucional", porque consideró que "rompe con toda la historia del cooperativismo y mutualismo en la Argentina, especialmente en una provincia como la nuestra".

"No aceptamos eso, como no aceptamos la eliminación del fondo sojero", añadió. "No podemos aceptar eso en Santa Fe, una provincia que el año próximo le aportará al tesoro nacional 90 mil millones de pesos en retenciones del sector agropecuario y del sector agroindustrial", enfatizó el gobernador.

Al opinar sobre la transferencia de subsidios nacionales del transporte y la tarifa social de energía a las provincias, el gobernador dijo que "ni los municipios ni las provincias estamos en condiciones de suplir ese aporte nacional".

En ese sentido, dijo que en Santa Fe "ambos aportes representan unos 5 mil millones de pesos y entonces esto repercutirá inevitablemente en las tarifas del transporte y la energía eléctrica, lo que significará más impacto en los sectores más vulnerables".

"No podemos hacernos cargo porque no tenemos forma de financiar ese tipo de subsidios, salvo que fuera restándole recursos a la salud y educación, cosa que tampoco podemos hacer", acotó el gobernador en diálogo con con Canal 3.

El gobernador también volvió a calificar como "demagógica" la decisión del intendente de Santa Fe, José Corral, de congelar los sueldos de los funcionarios de su municipio y pedir que igual medida adopte el gobierno provincial.

"Claramente son medidas demagógicas, porque es hasta fin de año, ó sea por dos meses", dijo el socialista Lifschitz al cuestionar la decisión del intendente capitalino, el radical José Corral, que dispuso no aumentar los sueldos de los funcionarios públicos y pedir que la Provincia lo imite.

Y, agregó: "Creo que son tiempos donde hay que ser muy cautos y cuidadosos no sólo de discursos y decisiones, sino también de la forma de plantearlos".

"Debemos recuperar una política seria que diga las cosas de frente, sin tapujos, sin dobles discursos, sin falsas actitudes. Creo que en eso a veces está esa tentación de hacer o tomar medidas efectistas", cuestionó Lifschitz.