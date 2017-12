Lifschitz aseguró que "los temas tributarios no debieran discutirse con este apuro"

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró que le pedirá una reunión a las máximas autoridades nacionales para que incluyan en la agenda al mutualismo y al cooperativismo, y enfatizó que les van a hacer saber que en Santa Fe "no nos vamos a dejar llevar por delante".

Además, manifestó que "los temas tributarios no debieran discutirse con este apuro" porque "hacen a las bases mismas del desarrollo a la economía. Por ello deben discutirse de manera transparente, con la participación de todos los actores", señaló.

Lifschitz hizo esas declaraciones en la reunión extraordinaria y ampliada del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social que presidió hoy en el salón Blanco de la Casa de Gobierno. Durante la misma se analizaron las iniciativas y acciones a implementar en defensa del movimiento cooperativo y mutual, ante el proyecto del gobierno nacional de gravarlo con el Impuesto a las Ganancias.

"Esta provincia nació con el mutualismo y con el cooperativismo, que son parte de su historia y de su esencia. No podemos imaginar a Santa Fe sin el movimiento cooperativo y mutual. Y esto no se debe solamente a una historia romántica de lucha de la organización de pequeños productores y de trabajadores para defender sus intereses, sino que es parte del futuro", aseguró.

Y continuó: "Si miramos a alguno de los países más desarrollados del mundo, a aquellos que tienen mejores índices de calidad de vida y de desarrollo humano, veremos que se trata de naciones que privilegian al movimiento cooperativo y mutual, que están protegidos mediante sus respectivas legislaciones", destacó el gobernador.

El gobernador afirmó que "el 10 por ciento del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino que se desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas al funcionamiento de las cooperativas y mutuales de la provincia" y reivindicó la tarea de "las cooperativas eléctricas, de agua potable y de saneamiento, complementando la actividad del Estado".

"Hay poco tiempo y debemos aprovecharlo de la mejor manera posible", advirtió el gobernador, y consideró que "los temas tributarios no debieran discutirse con este apuro" porque "hacen a las bases mismas del desarrollo a la economía y al contrato social entre el Estado, la sociedad civil y los actores económicos. Por ello deben discutirse de manera transparente, con la participación de todos los actores", señaló.

También propuso convocar "a los legisladores nacionales que asumirán el 10 de diciembre porque en esto no puede haber posicionamientos partidarios. Me parece que los legisladores santafesinos, de manera unánime, deben defender al movimiento cooperativo y mutual", e incluso extender la convocatoria a "legisladores de Córdoba y de Entre Ríos porque tenemos la misma problemática", aseguró Lifschitz y remarcó el "compromiso del gobierno provincial de acompañarlos y liderar esta demanda en el Congreso Nacional. Tenemos que hacer saber que acá está Santa Fe, las cooperativas y el mutualismo, y que no nos vamos a dejar llevar por delante".

"Vamos a pedirles una reunión a las máximas autoridades nacionales. Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias", concluyó.





"Por eso tiene un enorme valor que estemos aquí reunidos ante un tema puntual que podría parecer aislado pero que, en realidad, apunta al corazón del movimiento mutual y cooperativo y al corazón de un modelo de desarrollo de país", enfatizó Lifschitz y señaló que no se trata de un tema meramente "económico", sino de "principio jurídico pero, además, social y político".